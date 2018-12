Qatarul - Perla Golfului Arab Iata textul scris de E.S. Abdullah bin Nasser AL-HUMAIDI, pentru DCNews: Statul Qatar iși sarbatorește Ziua Naționala, in fiecare an, la data de 18 decembrie, aniversand fondarea sa de catre Șeicul Jassim bin Mohammed bin Thani in 1878. Prima menționare a numelui Qatar a fost pe harta desenata de catre Ptolemeu, acesta avand doua forme scrise in limba latina - Qatara sau Katara. In ciuda dimensiunii reduse a statului Qatar și a populației sale mici, acesta a fost capabil sa-și gaseasca un loc privilegiat intre statele lumii datorita ințelepciunii conducerii sale și susținerea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceste doua tari precum si Statele Unite considera ca acest test a fost efectuat incalcand rezolutia 2231 a Consiliului de Securitate care interzice Teheranului sa efectueze teste cu rachete capabile sa transporte focos nuclear, cum ar fi cazul testului efectuat recent de Iran, potrivit surselor…

- Printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, a sosit luni seara la Cairo unde a fost intampinat la aeroport de presedintele Abdel Fattah al-Sisi, in cadrul primului turneu in strainatate dupa declansarea scandalului Khashoggi, a facut cunoscut o sursa aeroportuara, relateaza AFP. Dupa…

- Banca Mondiala considera ca recent aprobatele amendamente la Legea privind declararea voluntara și stimularea fiscala sunt un pas înainte și îndeamna autoritațile ca ele sa intre în vigoare fara întârziere, transmite IPN cu referire la un comentariu postat pe pagina…

- Secțiune susținuta de Romania este pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste timpul de conectare la reteaua de electricitate a unui business. Un consumator comercial de talie medie din Bucuresti care este legat la reteaua de distributie gestionata de italienii de la Enel are…

- La intrevedere, care a avut loc in cadrul vizitei oficiale a premierului in Kuweit, au fost abordate subiecte de interes aflate pe agenda bilaterala. "De asemenea, a fost apreciata tendinta pozitiva inregistrata in ultima perioada la nivelul relatiilor romano-kuweitiene, impulsionata de deschiderea…

- Romania ar trebui sa se concentreze pe cresterea economica pe termen lung, iar pe termen scurt trebuie sa fie foarte prudenta, intrucat pericolele sunt aproape, a declarat, vineri, Hans Timmer, economist-sef al Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti.…

- BRUXELLES, 25 septembrie 2018 – Politicile publice care reglementeaza piata muncii, fiscalitatea și protectia sociala in Uniunea Europeana trebuie regandite pentru a proteja lucratorii vulnerabili și pentru a putea aborda numarul din ce in ce mai mare de inegalitați, generate de evolutia permanenta…

- Arheologii egipteni au descoperit o statuie a unui sfinx in timp ce drenau apa de la templul faraonic al lui Kom Ombo de langa orașul sudic Aswan, scrie BBC News. Ministerul antichitaților a spus ca statuia fiarei mitice, care are dimensiunile de aproximativ 28 cm și 38 cm inalțime, a fost facuta din…