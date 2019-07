Qatarul inaugurează cea mai mare bază a sa pentru paza de coastă Baza navala Al-Daayen este situata la Simaisma, pe costa de est a tarii, la 30 de kilometri nord de Doha. In afara de supravegherea coastei si de operatiuni de salvare pe mare, aceasta baza, cu peste 600.000 de metri patrati, are drept obiectiv sa apere instalatiile petroliere offshore ale emiratului.



Ea este dotata cu un port cu o adancime de sase metri, posturi de comandament, situri de antrenament si de structuri medicale, cu un centru de aparare civila si ateliere de reparatii.



Inaugurarea a avut loc in prezenta premierului si ministrului de interne Abdallah ben Nasser…

Sursa articol: dcnews.ro

