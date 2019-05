Qatarul distribuie bani în Gaza pentru familiile defavorizate 'Distributia de ajutor in bani lichizi a inceput in aceasta dimineata cu 100 de dolari pentru fiecare familie defavorizata', a declarat pentru AFP un responsabil din Qatar, sub acoperirea anonimatului. Aproximativ 108.000 de familii ar urma sa beneficieze de un astfel de ajutor, a adaugat el. Sute de persoane au facut coada in fata sediilor postei din orasul Gaza pentru a primi banii, potrivit unui fotograf al AFP. Acest ajutor este livrat la putin peste o saptamana dupa o noua rabufnire de violenta intre gruparile armate palestiniene din Gaza si Israel, in care au murit 25 de palestinieni,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

