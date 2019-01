Stiri pe aceeasi tema

- FIFA a decis sa faca o modificare interesanta la Campionatul Mondial al Cluburilor din Abu Dhabi, care va avea finala pe 22 decembrie. "Se schimba cea mai absurda regula din fotbal", scrie site-ul spaniol Marca. E vorba despre regula care interzice ca un jucator sa atinga mingea cand e repusa din 6…

- Dupa ce s-a despartit de nationala Romaniei, ratand calificarea la Campionatul Mondial din 2018, Cristoph Daum a stat departe de fotbal. Recent, antrenorul german a fost surprins la un meci din Liga Campionilor.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Constantin-Bogdan Matei, aduna informatii referitoare la posibilitatea ca Romania sa organizeze Campionatul Mondial de fotbal din 2030. Spune ca discuta periodic cu Gica Popescu si Cristi Balaj pentru a intelege mai bine ce inseamna un astfel de eveniment, scrie…

- Sa recunoastem ca pentru iubitorii de sport, 2018 a fost un an greu. Asa e de fiecare data cand in anul in discutie are loc fie o olimpiada, fie Campionatul Mondial de Fotbal. Apropo: 2022 va fi inca si mai al naibii, deoarece World Cup urmeaza sa se dispute in Qatar exact pe vremea asta, adica in…

- Supercupa Italiei, Juventus Torino - AC Milan, se va juca pe 16 ianuarie, pe stadionul "Regele Abdullah" din orasul Jeddah din Arabia Saudita, a anuntat miercuri Liga italiana de fotbal. Juventus, campioana en titre din Serie A, a invins-o pe AC Milan in finala ultimei editii a Cupei Italiei…

- Tarile din Balcani nu au organizat niciodata Cupa Mondiala, insa fosta Iugoslavie, care s-a destramat in 1991, a gazduit un turneul final al Campionatului European 1976 cu patru echipe. ''Cred ca merita sa discutam acest plan al lui Tsipras (premierul elen Alexis Tsipras), a declarat Borisov cu prilejul…

- Tara noastra ar urma sa candideze la organizarea turneului final de peste 12 ani, impreuna cu Grecia, Bulgaria si Serbia. Premierul grec Alexis Tsipras a anuntat ca s-a decis in cadrul intalnirii ca cele patru tari sa isi depuna candidatura comuna pentru a gazdui "un mare eveniment sportiv".…

- Antrenorul Gareth Southgate si-a prelungit contractul cu Federatia de Fotbal a Angliei pentru inca 4 ani. Noua intelegere ii costa pe englezi 3,4 milioane de euro, iar selectionerul are ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din Qatar din 2022.