Qatar a inaugurat „Trandafirul Desertului”

- Muzeul National din Qatar, care si-a deschis portile, miercuri, in capitala Doha, si care a fost creat de arhitectul francez Jean Nouvel, detine cea mai mare expozitie de pe planeta structurata pe 8.000 de metri patrati si ar fi costat 434 de milioane de dolari potrivit Le Journal du dimanche.

- Muzeul National din Qatar, inaugurat miercuri seara la Doha, va fi deschis "tuturor", a declarat presedinta muzeului, asigurand ca blocada impusa tarii de Arabia Saudita si de aliatii sai nu a impedicat proiectul sa fie dus la bun sfarsit, relateaza AFP.

- Romanii au aplicat anul trecut de 333.000 de ori pentru un loc de munca in strainatate, turismul, industria alimentara și sectorul medical fiind domeniile cu cele mai multe oferte, potrivit unui comunicat eJobs, cel mai mare portal de recrutare de forța de munca din Romania. "Candidații romani au aplicat,…

- Suporterii reprezentativei Emiratelor Arabe Unite au aruncat cu sticle de plastic, pahare, cutii si alte obiecte in jucatorii Qatarului, in meciul din semifinalele Cupei Asiei pe Natiuni. Cand au terminat obiectele avute in mana, fanii si-au aruncat incaltamintea, potrivit news.roPotrivit…

