- Cantaretele Ariana Grande (26 de ani) si Taylor Swift (29 de ani) sunt artistele care au primit cele mai multe nominalizari la MTV Video Music Awards, gala ce va avea loc pe 26 august la Prudential Center din Newark, New Jersey.

- Daca in apele din stramtoarea Ormuz tensiunea a atins cote ingrijoratoare, in special dupa confiscarea unui petrolier sub pavilion britanic de catre Iran, nori negri se aduna și pe cerul Egiptului. Compania aeriana British Airways a anunțat sambata ca-și suspenda zborurile catre Cairo pentru o perioada…

- Suspendarea zborurilor British Airways spre Cairo, capitala Egiptului, a pus pe jar o lume intreaga. Compania britanica nu a oferit nicio explicație, doar a anunțat sambata seara ca, din motive de siguranța și de securitate, toate zborurile spre Cairo din urmatoarele 7 zile sunt

- Compania TAROM isi exprima parerea de rau fata de situatia creata in cadrul zborului ROT 101 Otopeni-Cairo din data de 17 Iulie 2019, dar este obligata sa respecte reglementarile aviatice internationale privind siguranta si securitatea pasagerilor. In situatia de fata mentionam urmatoarele: Iesirile…

- Compania de biotehnologie Amgen investigheaza o noua terapie pentru tratarea a cinci tipuri de cancer cu 20 de molecule in dezvoltare, au informat responsabili ai companiei, intr-o vizita la centrul de cercetare din Munchen, relateaza EFE, citeaza agerpres.ro.

- Compania aeriana United a încurcat aeronavele și a îmbarcat din greșeala un pasager minor într-un zbor al unei alte companii care mergea în Germania, deși copilul trebuia sa ajunga în final în Suedia. Acest lucru s-a întâmplat chiar daca mama copilului…

- Compania aeriana mexicana Volaris a lansat ieri o promotie care le ofera migrantilor din America Centrala posibilitatea de a calatori cu un dolar, plus taxa, pentru a se intoarce in tarile lor de origine, relateaza agentia Xinhua.

- TAROM anunta anularea cusei ROT 392 Londra – Bucuresti. Aeronava urma sa decoleze la ora locala 16:50 de pe Aeroportul Heathrow. Compania anunta ca o serie de natura tehnica fac imposibil zborul. "Din cauza unor evenimente de natura tehnica aparute inopinant la aeronava, cursa ROT 392 Londra - Bucuresti,…