Stiri pe aceeasi tema

- Sabin Ilie (43 de ani) a fost un atacant cu un CV impresionant. A jucat pentru Dinamo, Steaua si Rapid in Romania, dar a facut si in afara granitelor o figura frumoasa. Valencia, Energie Cottbus sau Fenerbahce sunt doar cateva dintre experiente internationale. A ramas in mintea...

- Prezent in emisiunea ProSport LIVE, managerul sportiv al celor de la Rapid, Florin Manea, a vorbit despre unul dintre cei mai promitatori tineri pe care Romania ii are la ora actuala. Este vorba despre Radu Dragusin, component al lotului U17 al celor de la Juventus.

- Prezent la emisiunea ProSport LIVE, fostul jucator al lui Dinamo, Rapid, Steaua si FC National, Adrian Matei (50 de ani) nu vede cu ochi buni revenirea lui Gicu Grozav la Dinamo, acesta venind liber de contract la gruparea din ”Stefan cel Mare”.

- Sorin Cartu a antrenat 30 de ani si a bifat aproape 500 de meciuri in Liga 1 Betano. Fostul antrenor al unor echipe ca U. Craiova, Rapid, CFR sau Steaua a explicat la ProSport LIVE unde a gresit Florin Bratu, fostul tehnician al lui Dinamo."Dinamo, in play-off? Daca ar veni Claudiu Niculescu…

- Sorin Cartu a antrenat 30 de ani si a bifat aproape 500 de meciuri in Liga 1 Betano. Fostul antrenor al unor echipe ca U. Craiova, Rapid, CFR sau Steaua a explicat la ProSport LIVE unde a gresit Florin Bratu, fostul tehnician al lui Dinamo, si ce ar trebui sa faca cel care o pregateste...

- Sabin Ilie, fost atacant la Steaua, Rapid si Dinamo, este increzator in nationala U21. Meciurile din actuala campanie il fac sa declare ca aceasta "poate fi urmatoarea Generatie de Aur", informeaza MEDIAFAX. Ilie a gasit si liderul, pe Hagi jr.Romania U21 este cea mai promitatoare ...

- Sabin Ilie, fost atacant la Steaua, Rapid si Dinamo, este increzator in nationala U21. Meciurile din actuala campanie il fac sa declare ca aceasta ”poate fi urmatoarea Generatie de Aur”. Ilie a gasit si liderul, pe Hagi jr., scire Mediafax.Romania U21 este cea mai promitatoare generatie din…

- Dinu Gheorghe, fost conducator al unor cluburi ca Rapid sau Dinamo, a tunat la adresa selectionerului Cosmin Contra, criticandu-l pentru selectia efectuata. Romania a remizat cu Muntenegru, 0-0, in debutul Ligii Natiunilor si luni va juca impotriva Serbiei, "tricolorii" sustinand ca...