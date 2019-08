Q70 este primul smartphone LG cu ecran perforat Profitand de relativa acalmie de dinaintea expozitiei IFA 2019, ce permite o mai buna expunere mediatica, LG a inceput deja festivitatile dezvaluind seriile K50s si K40s de telefoane in carcasa cu protectie military-grade si continua cu Q70, primul smartphone LG cu ecran perforat, Citeste articolul mai departe pe publika.md…

Sursa articol si foto: publika.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ecran cu diagonala cat mai generoasa, strecurat intr-o carcasa cat mai compacta - noile tendinte observate in industria smartphone nu se potrivesc mai deloc cu limitarile celulelor fotovoltaice, care au nevoie de suprafata cat mai generoasa pentru captarea luminii solare.

- Maria Luchian s-a nascut la Cabaiești, raionul Calarași, iar de patru ani este stabilita in Germania. De-a lungul anilor, a implementat o multitudine de proiecte sociale in raionul Calarași, dar și in alte parți. Am intalnit-o la festivitatea de inaugurare a Centrului social ”Speranța” din Calarași.…

- Huawei Mate 30 Lite ar putea fi telefonul „best-buy” al sfarsitului de an 2019. Telefonul prezinta un design familiar pentru fanii companiei, pastrand aspectul general al seriei Mate 20 de anul trecut.

- Dupa ce contamineaza un smartphone, virusul duplica aplicatiile existente pentru a face copii infectate, insotite de multa publicitate. Utilizarea lor devine, apoi, aproape imposibila. Virusul ar putea, de asemenea, extrage informatii personale de pe telefoane, precum date bancare sau…

- Actrița italiana Sophia Loren, in varsta de 84 de ani, se intoarce pe marele ecran dupa o absența de noua ani, intr-un film regizat de fiul ei, Edoardo Ponti, potrivit contactmusic.net, scrie Mediafax.Starul va juca rolul unei femei in scaun cu rotile care are grija de niște copii de prostituate…

- Samsung a anunțat cand pregatește pentru public noul telefon. Se va numi Galaxy Note 10 și va avea un design similar seriei Galaxy S, doar ca pastreaza stylusul S Pen și un ecran mai mare. Camerele foto vor fi tot numeroase, dar și un ecran mai mare.

- Descris intr-o aplicatie pentru brevet, noul dispozitiv se indeparteaza destul de mult de conceptul folosit pentru Galaxy Fold si produse rivale ca Huawei Mate X, cea mai apropiata asemanare fiind cu televizoarele rulabile livrate de LG.

- O companie din statul american Utah este dispusa sa plateasca 1.000 de dolari celor care dau curs unei simple provocari: sa renunțe la smartphone și timp de o saptamana sa foloseasca un telefon cu clapeta ca in anii '90. Frontier Bundles, un furnizor de Internet din statul american Utah, a anunțat ca…