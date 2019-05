Stiri pe aceeasi tema

- Fosta jurnalista Carmen Avram, in prezent candidata pe lista PSD pentru Parlamentul European, s-a dezlanțuit la adresa președintelui Klaus Iohannis pe care il acuza ca saboteaza Romania și o imparte in doua prin pozițiile și declarații sale publice.https://www.stiripesurse.ro/ministrul-interimar-al-justi-iei-reac-ie-fulger-la-suicidul-de-la-parchetul-general_1345478.html…

- „Multumim! Felicitari, Maria Grapini!", a ales europarlamentarul Maria Grapini sa distribuie o stire din „Evenimentul Zilei" in care se precizeaza ca „Dragnea a avut numai cuvinte de lauda la adresa europarlamentarului Maria Grapini, care s-a batut in Parlamentul European pentru Romania".

- Analizand conferinta de presa ALDE Alba de azi, colegii de la abnews reusesc sa puncteze mult mai bine decat noi ideile principale fapt pentru care ii felicitam! Iata articolul: Ioan Lazar, președintele ALDE Alba, a inlocuit subiectele punctuale, pe care le aborda in conferințele saptamanale, cu un…

- „Povestea din perioada aceasta este ca m-au inrait și m-am decis și mai mult sa intru in campanie și sa candidez pentru Parlamentul European. Au existat apropiați care au fost extrem de speriați de ideea și de faptul ca ma gandeam sa raspund cu da la propunerea de a candida. Ingroziți de-a…

- Ziariștii țintesc Parlamentul European, iar partidele scot la inaintare (sau la pensie) personaje din eșalonul I, vedete ale posturilor unde activau pana mai ieri. Atat ințelegem, asta trimitem la Bruxelles, exact atat vom primi inapoi de la oameni care se pricep mult la talk și mai mult la show. Exista…

- "O sa dau din casa. O sa spun cateva cuvinte despre o discutie pe care am avut-o cu Carmen. Mi-a pus o intrebare foarte simpla: "Ce trebuie sa fac?". Si i-am spus: "Doar sa fii tu pentru ca ceea ce am vazut noi la tine si toata tara, in acesti ani, puterea pe care ai avut-o si tu si colegii tai de…

- Corespondența din Bruxelles de la Carmen Dinu Discutiile din cadrul Consiliului pentru Agriculturǎ si Pescuit (AGRI-FISH), care a avut loc luni la Bruxelles, sub coordonarea ministrului roman, Petre Daea, au pemis o serie de progrese pe cele trei dosare importante aflate pe ordinea de zi - Regulamentul…

- O serie de imagini surprinse zilele trecute in Kiselyovsk, un oraș din regiunea Kuzbass, o zona miniera din centrul Rusiei, au devenit virale dupa ce au aratat cum strazile, mașinile și parcurile erau acoperite cu o zapada neagra. Presa rusa a descris imaginile drept o scena „post-apocaliptica”, iar…