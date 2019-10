Q Magazine: Fraude cu deșeuri. Fost senator PSD cu mâinile murdare Firma SUPERCOM, deținuta de Ilie Ciuclea, fost senator PSD, este acuzata ca transporta ilicit deșeurile colectate din sectorul 2 al Capitalei, și ca le arunca pe campurile din județul Ilfov și din județul Calarași, scire Q Magazine. Locuitorii din zona nu vor sa fie vecini cu tomberonul de gunoi al Bucureștiului, sa traiasca printre resturile The post Q Magazine: Fraude cu deșeuri. Fost senator PSD cu mainile murdare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Marian Petrache, a declarat, joi, ca liberalii vor depune moțiunea de cenzura saptamana viitoare, vineri. El arata ca preluarea guvernarii ”nu este o fericire” pentru ca situația este foarte proasta, iar liberalii risca ca, in șapte -opt, luni, incercand…

- Pro Romania a decis luni sa susțina la prezidențiale candidatura independenta a actorului Mircea Diaconu, fost senator și europarlamentar. Liderul Pro Romania Victor Ponta a zis ca Diaconu „nu are sfori” și nu este candidatul lui Dan Voiculescu, fondatorul trustului Intact și fost senator. „S-a enervat…

- Primaria Capitalei incepe, luni, 26 august, ridicarea mașinilor parcate neregulamentar pe strazile Bucureștiului. „Incepem ridicarea masinilor in mai putin de o saptamana, pe data de 26 august, de luni. Avem tot ce ne trebuie, platforme, tot. Vor fi doua locatii unde se vor depozita autoturismele ridicate,…

- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a vorbit, duminica, la Antena 3, despre modul in care a decurs viața sa, din momentul arestarii din anul 2015 și pana la condamnarea in prima instanța primita in luna mai 2019. „Nu am cautat sa fac altceva decat sa-mi impart viața mea ajunsa pe acest fagaș…

- Primarul General al Capitalei a anunțat, miercuri, punerea in dezbatere a unui proiect de hotarare care prevede interzicerea autoturismelor non Euro, Euro 1 și Euro 2 in centru Bucureștiului. Proiectul initiat de primarul general prevede ca soferii care nu au masinile inmatriculate in Bucuresti sau…

- Stelian Ion, unul dintre cei mai importanți lideri ai USR, a fost blocat pe grupul intern de comunicare pentru ca l-a criticat pe Vlad Voiculescu, pe care PLUS l-a propus pentru a candida la funcția de primar la Bucureștiului. Ulterior, Stelian Ion, alaturi de Tudor Benga și Mihai Goțiu au rabufnit…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a facut, joi, o serie de precizari, dupa apariția in spațiul public a informațiilor privind propunerile USR de reconfigurare administrativa a Bucureștiului. Redam in continuare precizarile transmise de edil, printr-un comunicat de presa: Deși propunerea lansata…

- DNA a anunțat joi ca fostul șef AEP Daniel Barbu va fi cercetat intr-un dosar disjuns din dosarul fostului trezorier PSD Mircea Draghici, trimis in judecata. „Referitor la persoana care, la data faptelor, deținea funcția de președinte al Autoritații Electorale Permanente (AEP) și fața de care procurorii…