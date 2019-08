Stiri pe aceeasi tema

- In schimb, atat China, incluzand Taiwan si Hong Kong, cat si Europa au inregistrat scaderi ale capitalizarii de piata, de 4-, respectiv 5-, inversand castigurile de anul trecut. Top zece la nivel mondial este format preponderent de companiile de tehnologie si comert electronic (sapte din zece): Microsoft,…

- Valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate din lume a crescut cu 5%, in 2019, pana la 21 trilioane dolari, potrivit clasamentului global realizat de PwC, fiind determinata in principal de performanta companiilor din SUA. In schimb, atat China, incluzand Taiwan si Hong Kong,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a condamnat vehement, vineri, decizia Frantei de a impune o taxa care vizeaza marile companii din domeniul online, avertizând ca Washingtonul va riposta la "stupiditatea" presedintelui Emmanuel Macron."Franta tocmai le-a introdus…

- O firma IT israeliana, suspectata ca a produs un soft de spionaj care a vizat WhatsApp, le-a transmis clientilor ca dispune de tehnologie care poate accesa datele personale de pe serverele companiilor Apple, Google, Facebook, Amazon si Microsoft, afirma surse citate de cotidianul Financial Times.

- Franța a adoptat proiectul privind taxa pentru servicii digitale, denumita GAFA, care vizeaza Google, Amazon, Facebook și Apple, care a atras mânia Statelor Unite care au amenințat cu represalii. În același timp, Londra a publicat propriul sau proiect de lege de taxe pentru companiile digitale,…

- Salariile de mai jos sunt incasate de oamenii care intra in campul muncii pentru prima data. Dell Dell, companie americana care dezvolta, produce și comercializeaza computere personale și alte produse tehnologice, ofera angajaților sai un salariu mediu de 3.845 de euro.…