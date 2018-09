PwC: Taxarea inversa extinsa pana la 30 iunie 2022, o masura utila pentru combaterea fraudei in domeniul TVA

Stiri pe aceeasi tema

- ArcelorMittal a anuntat luni ca si-a majorat oferta pentru Essar Steel India Ltd, cel mai mare producator indian de otel, presat de creditori sa-si reduca datoriile, transmite Reuters. ArcelorMittal concureaza cu grupul financiar rus VTB si compania rusa Vedanta Resources pentru Essar Steel.…

- Executia bugetara la sapte luni va fi publicata joi pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si arata foarte bine, fiind inregistrat un record de colectare de la infiintarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pana in prezent, iar deficitul bugetar este de 1,26% din PIB, a declarat miercuri…

- Marea Britanie va incepe lucrul la propriul sistem de navigatie prin satelit pentru a rivaliza cu Galileo al Uniunii Europene, deoarece accesul tarii la informatii ar putea fi restrictionat dupa Brexit, informeaza Sunday Telegraph. Galileo, un program in valoare de 10 miliarde de euro dezvoltat…

- Aproximativ 59 de milioane de euro din fondul de coeziune sunt investiti in modernizarea ecluzelor de la canalele "Dunare - Marea Neagra" si "Midia Navodari - Poarta Alba", care leaga portul Constanta, de la Marea Neagra, de fluviul Dunarea, in sud-estul Romaniei, informeaza Comisia Europeana, printr-un…

- Comisia Europeana este alaturi de fermierii europeni in aceasta vara, deoarece ei se confrunta cu dificultati din cauza secetei extreme, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Fermierii vor putea primi in avans platile directe si cele pentru dezvoltare rurala si si se va acorda…

- Gazele se scumpesc cu inca 5,85% incepand cu 1 august, potrivit unei decizii a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) . Deja pretul gazelor mai crescuse de inca doua ori, doar in acest an. In Romania, pretul gazului pentru consumatorii casnici este, inca, reglementat.…

- Presedintele CNS ”Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, i-a transmis o scrisoare premierului Viorica Dancila, prin care ii solicita sa renunte la reorganizarea Dialogului Social din cadrul ministerului Muncii si Justitiei Sociale, care, conform unui proiect de act normativ aflat in dezbatere, ar urma sa fie…

- Numarul directivelor europene pe care Romania nu le-a implementat la timp se ridica la 45, a declarat, la finele sedintei de guvern de marti, Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului. Printre proiectele aflate pe ordinea de zi a sedintei de marti, 24 iulie, s-a numarat si o nota "privind…