- Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR),avertizeaza asupra efectelor economice și sociale deosebit de negative pe care o buna parte din masurile fiscale și economice extreme, recent anunțate de Guvern, le va avea asupra economiei naționale și cetațenilor.

- Proiectul ordonantei de urgenta cu privire la noile masuri fiscale anuntat de Ministrul Finantelor pe 18 decembrie va avea un puternic impact negativ asupra sectorului energetic din Romania: asupra securitatii energetice, asupra locurilor de munca si investitiilor, avertizeaza reprezentantii OMV Petrom.

- Consilierul pe probleme economice al premierului Darius Valcov a afirmat, miercuri seara, ca Ordonanta de Urgenta care introduce mai multe modificari fiscale va fi pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi si ca prabusirea Bursei de la Bucuresti „este o variatie normala” si „un moment bun pentru…

- 34% dintre companiile participante la un sondaj realizat de PwC Romania au declarat ca au facut obiectul inspecțiilor fiscale in 2017. Rezultatele studiului trebuie interpretate in contextul in care Agenția Naționala de Administrare Financiara (ANAF) a comunicat ca, la nivelul intregii economii, activitatea…

- BusinessMark are placerea sa va anunte organizarea proiectului Tax & Finance Forum 2018, proiect ce va include trei evenimente, ce vor avea loc in 3 orase din Romania, in octombrie si noiembrie 2018, astfel:Cluj-Napoca - 31 octombrie; Hotel Golden Tulip Ana Dome;Bucuresti - 14, 15 noiembrie;…

- Modificarile aduse Codului Fiscal sunt drastice, conform avocatului Gheorghe Piperea, care susține ca deductibilitatea CASS care se acorda de catre Fisc la momentul emiterii Deciziei de regularizare a sanatatii, a fost abrogata.