Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Cernat, artista cunoscuta pentru participarea la mai multe festivaluri nationale si internationale, lanseaza single-ul si videoclipul „Fara control”. „Fara control” este o piesa speciala, dedicata tuturor indragostitilor. Videoclipul prezinta o frumoasa poveste de dragoste, a doi tineri ce…

- Decalajele economice intre judetele Romaniei s-au accentuat in perioada 2000 - 2014, iar intre regiunile din Europa Centrala si de Est (ECE) s-au redus, reiese dintr-un document al Consiliului de Programare Economica, publicat pe site-ul Comisiei Nationale de Prognoza (CNP). "Intre judetele…

- Femeile din Romania se bucura de o deschidere larga catre functiile de conducere, conform unui raport privind egalitatea de gen publicat de Comisia Europeana in 2017. Raportul arata ca 41% dintre functiile de conducere in Romania sunt ocupate de femei,...

- Dupa piese cantate in spaniola si engleza, a venit momentul ca AMME sa lanseze prima ei piesa in limba romana – “Vis strain”. Noua piesa a artistei este compusa de Mellina in studioul de la Tralala School. “Piesa “Vis strain” este piesa sufletului meu, primul meu single in limba romana, este produsa…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana din Europa Centrala și de Est și unul dintre operatorii aerieni cu cea mai rapida creștere din Europa, anunța astazi lansarea celei de-a doua ediții a WIZZ Youth Challenge, un concurs internațional de studii de caz ce permite studenților din universitați și din…

- Wizz Air lanseaza, luni, cea de-a doua editie a Wizz Youth Challenge, un concurs international de studii de caz care le permite studentilor din universitati si din colegii sa-si arate potentialul si sa vina cu idei inovatoare, out-of-the-box, ca raspuns la o provocare de afaceri stabilita de companie.…

- Ministrul Tudorel Toader infrunta maladiile justiției In confuzia intreținuta in Romania actuala, ministrul Tudorel Toader a amintit, cu Raportul privind activitatea manageriala din DNA (nr.17472 din 22.feb.2018), ce inseamna sa cunoști dreptul, sa il gandești responsabil și sa il aplici cu buna credința.…

- STIRIPESURSE.RO va pune la dispoziție RAPORTUL (contra-raportul) procurorului-șef al DMA, Laura Codruța Kovesi, susținut in fața Secției de Procurori a CSM, fața de Raportul prezentat de ministrului Justiției (AICI + anexele), Tudorel Toader, in baza caruia a solicitat președintelui Romaniei revocarea…

- Intrebata daca CCR ar putea sa transeze un conflict institutional in cazul in care presedintele va refuza revocarea lui Kovesi, Ecaterina Andronescu a raspuns: „Eu cred ca mai important decat acest subiect este credibilitatea institutiilor afectate de ceea ce se transmite in televiziunile publice.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca raportul Inspectiei Judiciare privind cercetarea disciplinara a Laurei Codruta Kovesi, publicat in sustinerea celui de revocare, este finalizat si nu are caracter confidential. 0 0 0 0 0 0

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Prezentat de Tudorel Toader in 22 februarie 2018 Avem o justitie - unii spun ca este buna, altii spun ca este rea. Justitia trebuie sa fie egala pentru toti, trebuie sa fie in slujba cetateanului, trebuie sa fie buna, nu si rea! In urma cu sase luni, se implineau sase luni de la preluarea demnitatii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, referindu-se la raportul prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privitor la sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ca, daca ce scrie in documentul respectiv este adevarat, atunci e ingrijorator si trebuie luata o decizie. "Nu conteaza daca…

- Site-ul Ministerului Justiției a cazut chiar in timp ce ministrul Justiției iși prezenta raportul cu privire la activitatea DNA. Doar ca site-ul a fost imposibil de accesat ore bune, dupa ce Toader a cerut revocarea șefei DNA. Interesant este ca, ...

- Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a carui concluzie a constat în cererea de revocare a procurorului sef DNA, a fost unul cu argumente "clare si solide", iar social-democratii sustin decizia lui Toader, a precizat, joi, purtatorul de

- Cu cateva ore inainte ca ministrul Justitiei sa faca public, in fata presei, Raportul privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie, Alina Gorghiu a transmis un mesaj public, prin intermediul unei retele de socializare, adresat chiar lui Tudorel Toader. Fostul lider al Partidului…

- Transparency International lanseaza astazi raportul anual privind Indicele de Percepție a Corupției (IPC) la nivel global, prin intermediul caruia se realizeaza un clasament al gradului de corupție in sectorul public, așa cum este perceput de mediul de afaceri și experți ...

- Mai mult de doua treimi dintre tarile lumii au inregistrat scoruri de sub 50 de puncte din maximum 100 in raportul privind indicele de perceptie a coruptiei (IPC) in 2017, elaborat de organizatia Transparency International (TI) si prezentat miercuri la Berlin, relateaza dpa si AFP. Raportul anual privind…

- Fiscul intentioneaza sa modifice Legea evaziunii fiscale pentru a se introduce o definitie a acesteia, a declarat, marti, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Daniel Tudor, intr-o conferinta organizata de PwC Romania. "Am facut o initiativa prin care ne propunem…

- Expert Forum a lansat raportul sau de activitate pentru 2018. Raportul reflecta prioritațile activitații asociației in evaluarea clientelismului politic și propune o serie de concluzii.Organizația considera ca distributia de fonduri de investitii in teritoriu, procesul de achizitii publice…

- Raportul privind rezultatul verificarilor facute cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane care i-a fost prezentat fostului premier Mihai Tudose de catre seful demis al Politiei Romane, Bogdan Despescu, nu cuprinde informatii „intotdeauna coerente si…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca nu are cunostinta despre vreun raport al ministrului Justitiei cu privire la activitatea DNA, precizand ca nu a avut nicio discutie cu Tudorel Toader pe aceasta tema. "Nu stiu despre ce raport este…

- Hanner Romania implementeaza schimbari de management, ca urmare a noii dinamici a portofoliului companiei și a evoluției echipei pe piața locala. Compania a finalizat recent vanzarile pentru THE PARK, un proiect rezidențial cu 460 de apartamente, o investiție in valoare de peste 40 milioane de euro.…

- Zaharul declanșeaza boli de inima și vasculare, au constatat oamenii de știința americani de la Centrul National pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Raportul cu privire la un nou studiu a fost publicat in revista științifica a American Medical Association (JAMA). "Sintem convinși ca persoanele care…

- Atacurile DDoS realizate accidental de autorii de mesaje spam, sabotajul politic și incercarea deținatorilor de botnet-uri DDoS de a face bani din Bitcoin – acestea se numara printre tendințele analizate in raportul Kaspersky Lab pentru cel de-al patrulea trimestru din 2017, realizat pe baza datelor…

- Tot mai mulți turiști din Ungaria aleg Romania pentru zilele de vacanța. Destinațiile lor preferate sunt cele din Vestul țarii, in special stațiunile și orașele balneoclimaterice. Platforma de rezervari online HotelGuru.ro a inregistrat o creștere a numarului de turiști maghiari care aleg sa iși petreaca…

- Mai putin de jumatate dintre statele UE sunt "pe deplin democratice", conform indicelui pe 2017 privind starea democratiei la nivel mondial realizat de departamentul de analiza al The Economist. Raportul a clasat 11 state UE drept "democratii depline", restul figurand la "democratii defectuoase". Toate…

- „Un procent record al directorilor generali sunt optimisti in ceea ce priveste mediul economic la nivel mondial, cel putin pe termen scurt. Aceasta este una dintre concluziile cheie ale celei de-a XXI-a editii anuale a studiului Global CEO Survey, realizat de PwC, care sondeaza perceptiile a aproape…

- • Trupa buzoiencelor Andreea Runceanu si Patricia Cimpoiasu a scos pe piata piesa „Perfect” Se spune ca dragostea dureaza maximum trei ani. Si totusi, care este formula pentru o dragoste adevarata? O regasiti sigur in noul clip, in povestea muzicala semnata Amadeus, trupa din care fac parte si buzoiencele…

- VTEX, furnizor global al platformei eCommmerce în cloud cu același nume, cu clienți precum Sony, Coca-Cola, Danone, Whirlpool sau Walmart și-a anunțat recent intenția de a deschide un birou la București ca prim centru regional pentru extinderea în Europa Centrala și de Est. Biroul va…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a facut precizari cu privire la declarația sa anterioara in care menționa ca 90 la suta dintre numele care apar in raportul Kroll 2 sunt ale oamenilor „absolut onești".

- Medicii de familie, aceasta tagma aparte in breasla doctorilor, au protestat, din nou, la trecerea dintre ani, incercand, prin amenințarile lor, sa puna presiune pe cei care le pot da mai mulți bani, recte Guvern. Cuvinte precum ”subfinanțare”, ”lipsa bugetului”, ”cheltuieli mari”, intalnite la fiecare…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua noi avertizari. Prima este valabila in intervalul 19 ianuarie, ora 20 – 20 ianuarie, ora 08. Fenomenele vizate sunt ninsori local insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramureș și Transilvania, precipitații mixte in Moldova,…

- Raportul efectuat de ANAF la federația de judo, finalizat cu concluzia unei gauri de peste 550.000 de euro in vistieria FRJ din perioada 2011-2015, a ajuns și pe masa ministrului Marius Dunca. Punctul fierbinte: prejudiciul din fonduri publice, 878.669,09 lei (circa 195.300 euro), creat prin lipsa documentelor…

- Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cei doi oficiali vor avea convorbiri in format restrans, convorbiri in plenul delegatiilor, declaratii…

- In zilele de 14 si 15 ianuarie, au loc la Botosani si Ipotesti ample manifestari legate de memoria poetului Mihai Eminescu. Intre acestea amintim: Decernarea PREMIUL NATIONAL DE POEZIE "MIHAI EMINESCU",...

- Kremlinul a declarat joi ca raportul publicat de senatori democrati americani in care Rusia este acuzata de amestec in mai multe alegeri din Europa este daunator atat pentru relatiile bilaterale, cat si pentru Statele Unite, relateaza Reuters. Membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o crestere de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala. Banca Mondiala apreciaza ca Romania va raporta pentru 2017 o crestere…

- Acer Swift 7 este adresat profesionistilor care doresc portabilitate si acces neintrerupt la internet prin 4G LTE, ajutand la cresterea productivitatii in activitatile de zi cu zi, scrie go4it.ro.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, anunta lansarea oficiala a „Anului lui Stefan cel Mare si Sfant, domnitor al Moldovei“, iar pentru marcarea acestuia vor avea loc 50 de actiuni de amploare in domenii precum istorie, cultura, educatie si sport.

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a transmis raportul sau de activitate parlamentara din anul 2017. Acesta a enumerat o parte dintre propunerile legislative inițiate, intrebarile și interpelarile adresate membrilor Guvernului și declarațiile politice susținute in acest an, in plenul Parlamentului.…

- Fostul iubit al Annei Lesko, multimilionarul libanez Roger El Akoury, a dat lovitura anului pe piata pharma din Romania. "Domnul Sensiblu" este artizanul unei tranzactii ametitoare, de 400 de milioane de euro, prin care colosulA A&D Pharma, al cAƒrui principal acAionar este, a fost preluat de fondul…

- PwC Romania vine in ajutorul companiilor care vor trebui, incepand cu 1 ianuarie 2018, sa achite facturi catre furnizori ce aplica plata defalcata de TVA, prin lansarea aplicației ANAFcheck. Aceasta se conecteaza la bazele de date ale ANAF și permite verificarea automata a tuturor codurilor de inregistrare…

- Damian Draghici lanseaza o campanie contra rasismului Damian Drãghici. Foto. Luciana Gingarasu. Europarlamentarul si artistul Damian Draghici lanseaza, de astazi, în nume propriu, o campanie intitulata "Stop rasism". Mesajul campaniei va fi promovat la toate concertele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca ia in considerare sa conteste in instanta decizia CSM prin care s-a stabilit ca a afectat prin declaratii publice independenta sistemului judiciar."'CSM - o hotarare emotionala' - sesizarea instantei de contencios administrativ ! Luand…

- CAMI, un nume relativ nou in show-bizzul autohton, lanseaza o nou single intitulat “Your Love”, in colaborare cu Maceo Rivas, producator și DJ spaniol. Melodia este semnata de casa de discuri South Beat Records. “Sunt foarte fericita ca am reușit sa bifez o noua colaborare. Simt ca adauga o alta dimensiune…

- Numarul mediu de pensionari a ajuns, in trimestrul III, la 5,224 milioane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, in timp ce raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in șase țari din Europa Centrala și de Est (ECE). Mai multe pe capital.ro Post-ul Capital.ro:…

- La emisiunea Capital LIVE, Mihaela Mitroi, liderul Departamentului de Consultanța Fiscala si Juridica, PwC Romania, Moldova si Europa de Sud-Est, a vorbit despre modificarile fiscale anunțate. Aceasta a explicat care sunt cele mai mari riscuri pentru companii, dar și pentru economia romaneasca.