PwC: Daca taxa pe active se mentine un an, recuperarea pierderii se va realiza in 5 ani. Cat pierde statul din scaderea creditarii?

Stiri pe aceeasi tema

- Iata postarea lui Cițu de pe Facebook: „Adio, pensii! V-am promis inca o stire bomba si astazi ma tin de cuvant. Sa va spun premizele acestei stiri. – Executia bugetara din 2018 manipulata si plina de date false si bugetul pentru 2019 tot la fel fundamentat pe date false. Doar executia fiscala arata…

- Fondul Proprietatea isi exprima "ingrijorarea majora" cu privire la impactul foarte daunator asupra companiilor si investitiilor din sectorul energetic, a securitatii energetice a Romaniei si, in final, a consumatorilor, daca se va implementa...

- Instabilitatea fiscala reprezinta cea mai mare provocare din anul 2019, afirma oamenii de afaceri chestionați in cadrul KeysFin Business Focus 2019. Potrivit datelor barometrului, impredictibilitatea legislației fiscale va influența semnificativ apetitul investitorilor, atat romani cat mai ales straini,…

- "Statul roman are, in anii care vin, o perioada mult mai dificila de gestionat si nu vreau ca oamenii sa aiba sentimentul unui pericol iminent. Este o perioada de profunda modificare, la nivel internațional, nu doar in plan strategic si militar, in plan economic si tehnologic. Vin mutatii profunde,…

- In cei 20 de ani de cariera, din care primii 10 ani in calitate de jurnalist economic, va spun ca nu s-a intamplat ca sistemul bancar romanesc sa fie lovit atat de dur din toate parțile și sa fie ignorate toate argumentele privind impactul viitor asupra oamenilor. Ca jurnalist am redactat mii de articole…

- Instabilitatea fiscala reprezinta cea mai mare provocare din anul 2019, afirma oamenii de afaceri chestionați in cadrul KeysFin Business Focus 2019. Potrivit datelor barometrului, impredictibilitatea legislației fiscale va influența semnificativ apetitul investitorilor, atat romani cat mai ales straini,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se stabilesc ratele dobanzilor pentru romanii cu credite in lei, a scazut joi la 2,88%, cel mai mic nivel din ultimele șapte luni, potrivit datelor publicate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR este cel in funcție de care se calculeaza…

- Scaderea cotei generale de TVA de la 19% la 18%, prevazuta sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019 in Programul de Guvernare, nu va mai avea loc. Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a argumentat dupa ședința de Guvern de vineri seara ca la nivelul instituției pe care o conduce a fost facuta o…