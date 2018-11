Stiri pe aceeasi tema

- Numarul ajutoarelor sociale platite de stat (venitul minim garantat) in județul nostru scade de la un an la altul. Numai in ultimul an s-a redus cu aproape 20 de procente, respectiv de la 2.860 la 2.300, fiind cea mai mica cifra de dupa 1990. In prezent, județul are jumatate din numarul beneficiarilor…

- • Termenul limita pentru incheierea de contracte de asigurare sociala este sfarsitul acestui an Nicoleta Dumitrescu Constienti de faptul ca, la pensie, orice leu conteaza, tot mai multi prahoveni au apelat la posibilitatea legala de a “cumpara vechime”. Aceasta procedura a intrat in vigoare in toamna…

- Oamenii se tem ca autoritatile ar putea sa le ia animalele, iar despagubirile sa vina peste cateva luni sau sa nu vina deloc. Primarii din comunele galatene recunosc ca, de cateva zilele, satele miros a sorici si a jumari. Dupa lege, taierea porcilor in localitatile unde nu exista pesta porcina nu este…

- Inițiativa politica „Fara Penali in Funcții Publice” a ajuns la 1 milion de semnaturi, cu mult peste numarul minim de semnaturi pentru ca legea de modificare a Constituției sa intre in Parlament. Ele provin de la romani din cele mai mari orase, dar si din cele mai mici comune si sate din Romania, dar…

- Mai multe categorii de romani se pot pensiona mai devreme dupa cum prevede noua Lege a pensiilor. De pilda, cei care muncesc in conditii de munca grele vor primi la fiecare doi ani munciti o reducere de un an.Potrivit proiectului de lege, pentru trei ani munciti astfel, reducerea este de un an si jumatate,…

- "Intreaga tara este ingrijorata de evenimentele recente soldate cu violente ale caror victime sunt atat civili, cat si forte de ordine. Biserica Ortodoxa Romana, neutra din punct de vedere politic, dar sensibila la problemele sociale, in calitatea ei de „factor al pacii sociale" (cf. Legea cultelor…

- "Intreaga tara este ingrijorata de evenimentele recente soldate cu violente ale caror victime sunt atat civili, cat si forte de ordine. Biserica Ortodoxa Romana, neutra din punct de vedere politic, dar sensibila la problemele sociale, in calitatea ei de „factor al pacii sociale" (cf. Legea cultelor…

- In contextul in care unele autoritați din Germania au reacționat la numarul mare al strainilor care primesc ajutoare sociale de la statul german, MAE reaminteste ca libertatea fundamentala de circulatie in cadrul UE se bazeaza pe principiul nediscriminarii intre cetatenii europeni, inclusiv pe accesul…