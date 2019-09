Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul sarbatorii Adormirii Maicii Domnului, premierul Viorica Dancila a efectuat o vizita la Manastirea Putna. Viorica Dancila s-a inchinat si a depus flori la mormantul lui Stefan cel Mare. Aceasta s-a rugat si la moastele Sfantului Iacob putneanul, dar si la mormintele sfintilor de la sihastria…

- Acest lucru va permite Croatiei sa intre in zona euro, care reuneste in prezent 19 state, cel mai devreme in 2023, a spus un oficial european. Angajamentele asumate de Croatia intr-o scrisoare au fost salutate de Eurogrup la o reuniune de luni, a declarat Mario Centeno intr-o conferinta de presa.

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a anuntat ca proiectul PNL privind revizuirea Constitutiei, in conformitate cu rezultatele referendumului din 26 mai, ar putea fi depus luni in vederea...

- Consiliul Judetean Suceava va marca sarbatoarea marelui voievod Stefan cel Mare printr-un pelerinaj la Manastirea Putna. In cursul zilei de astazi, 26 iunie, Consiliul Judetean Suceava, prin vicepresedintele Gheorghe Nita si cu sprijinul Centrului National de Informare si Promovare Turistica ...

- Serban Nicolae și-a depus, marți, candidatura pentru sefia PSD la congresul care va avea loc in weekend. Senatorul social-democrat a confirmat pentru Mediafax ca și-a depus candidatura, el anunțand inca de acum doua saptamani ca intenționeaza sa intre in cursa. Odata cu inscrierea sa pentru sefia PSD,…

- Cristian Deliorga si Gheorghe Stan au depus, marti, juramantul de investitura in functia de judecatori ai Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), in fata presedintelui Klaus Iohannis, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni. La eveniment au mai fost prezenti presedintele Camerei Deputatilor,…

- Actorul Tudor Chirila a depus plangere la secția 1 de Poliție din Capitala dupa ce a fost injurat și amenințat de un angajat al Primariei Capitalei. Tudor Chirila a inregistrat discuția pe care a avut-o cu angajatul respectiv. Artistul ii atrasese atenția acestuia nu e frumos sa injure o femeie, moment…

- Ticu Costandache a depus astazi, la Instituția Prefectului, juramantul ca prefect de Vrancea. Ceremonia oficiala a avut loc in prezența secretarului de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Adrian Petcu, a șefilor de instituții deconcentrate și a reprezentanților mass-media. Noul prefect s-a declarat…