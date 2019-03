Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi a explicat, in cadrul audierii din Comisia LIBE a Parlamentului European, ca in cazul in care va ajunge procuror-șef al Parchetului European nu va ține cont de ceea ce s-a intamplat in ultimii ani in Romania și va respecta regulamentul Parchetului European.”Ca orice procuror…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Guvernul pe care il conduce nu a propus-o pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror european și prin urmare nu este datoria Executivului sa o susțina pe aceasta in demersul sau de a obiține funcția. Intrebata daca Romania nu ar trebui sa o sustina pe…

- „E problema dumneaei”, a spus Dragnea, intrebat cum comenteaza candidatura lui Kovesi.Chestionat daca Romania ar trebui sa o susțina pe Kovesi la șefia parchetului european, liderul PSD a raspuns: „Dar ce, suntem la Eurovision? Nefiind Eurovision, nu vreau sa vorbesc despre sustinerea nimanui.…

- PSD a transmis, joi, ca justitia trebuie lasata sa isi faca datoria, iar citarea Laurei Codruta Kovesi, la secția speciala de anchetare a magistratilor, infiintata prin legile justitiei, nu trebuie "politizata". "Justiția trebuie lasata sa iși faca datoria! Incetați sa politizați punerea sub acuzare…

- Oficial german: „Kovesi este predestinata pentru funcția de procuror-șef european” Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Germaniei, Gunther Krichbaum, i-a solicitat ministrului roman de Justiție, Tudorel Toader, sa o sprijine pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef…

- Prezent la București, Gunther Krichbaum a spus ca a avut o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a susținut ca nu el este cel care a revocat-o pe Kovesi de la conducerea DNA, ci președintele Klaus Iohannis. „De asemenea, domnul Toader a spus textual ca: m-aș bucura daca ea, adica…

- Laura Codruța Kovesi se afla pe lista scurta a celor trei procurori care candideaza pentru șefia Parchetului European,potrivit unei informari transmise catre președintele PE, Antonio Tajani și lui Tudorel Toader,in calitatea sa de ministru al Justiției din țara care deține președinția Consiliului…

- "Este un demers politicianist care din capul locului este sortit esecului", a spus Klaus Iohannis despre plangerea pe care reprezentantii PSD au anuntat ca vor sa o depuna pe numele sau, pentru inalta tradare. "Nu poate nimeni sa faca o plangere penala impotriva presedintelui, pentru inalta…