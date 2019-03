Stiri pe aceeasi tema

- Adrian-Claudiu Prisnel, deputat USR, a facut un calcul din care rezulta ca banii cheltuiti de statul romin pentru depozitarea aurului – asa cum fac si alte tari – in Banca Angliei sunt mai putini decat banii cheltuiti pentru pensia speciala a lui Tudorel Toader. Pensia acestuia e de 324 000 lei pe…

- Deputatul USR Adrian-Claudiu Prisnel afirma, pe contul lui de Facebook, ca statul român platește mai mult pentru pensia speciala a ministrului Justiției, Tudorel Toader, decât platește BNR pentru depozitarea aurului la Banca Angliei.„Dragnea și Vâlcov încearca sa…

- Ministrul Justitiei a anuntat, joi, ca, la iesirea de la Parchetul General, acolo unde are mai multe intalniri, va comunica "o masura importanta" pe care o va lua in curand, referitoare la statul de drept.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se delimiteaza de citarea fostei șefe DNA Laura Codruța Kovesi la Secția de investigare a infracțiunilor din Justiție vineri, in ziua in care aceasta ar fi trebuit sa dea interviul pentru postul de procuror-șef al Parchetului European.

- Tudorel Toader are venituri impresionante, potrivit declaratiei sale de avere. Ministrul Justiției incaseaza o pensie speciala similara cu cea a unui judecator de la Inalta Curte, in baza unei decizii CCR date in perioada in care acesta era judecator.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7628 lei, o scadere de 0,04% fata de nivelul atins vineri, dupa ce a atins niveluri record de 11 ori in ianuarie.Miercuri, 9 ianuarie, euro a atins pragul de 4,6722 lei, care a depasit precedentul record, de 4,6695…

- Oana Stancu: "Pensia speciala este miza procurorului Augustin Lazar? Este o lupta pentru aceasta pensie? Daca este revocat o pierde?". "Sincer nu cred pentru ca de regula magistratii care au 25 de ani vechime in profesie, care dobandesc dreptul de pensie speciala, solicita pensionarea, iau…

- La 58 de ani, Tudorel Toader, ministrul Justitiei, insa incaseaza o pensie speciala de 27.000 de lei pe luna. Toader a fost judecator la Curtea Constitutionala pana in 2016, cand i-a expirat mandatul si cand s-a si pensionat. Ministrul beneficiaza de o pensie speciala de 27.000 de lei. Pe langa pensia…