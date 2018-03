Stiri pe aceeasi tema

- Plecata din Alicante, pe 22 octombrie, Volvo Ocean Race cuprinde 11 etape si urmeaza sa se incheie in luna iunie, la Haga. In momentul startului etapei a saptea, pe 18 martie, Sun Hung Kai/Scallywag ocupa locul al treilea.

- Hoții de carbune au cauzat prejudicii enorme Complexului Energetic Hunedoara. Cantitatea de carbune extrasa din subteran a ajuns la minime istorice. In termocentrale ajunge mai puțin carbune decat cel extras din subteran. Asta din cauza hoților care dau atacul la vagoanele incarcate cu carbune. Prejudiciul…

- ”Aveți nevoie de 7 lamai, 7 caței de usturoi, 500 de grame de miere de albine, 250 de grame de grau incolțit, 300 de grame de miez de nuca. Toate acestea se amesteca in blender, lasand deoparte trei dintre lamai, de la care folosim doar zeama. Cantitatea se pune intr-un vas steril, nu umblam cu metal…

- Șoferii care sunt prinși circuland fara rovinieta au nevoie de patru luni ca sa scape de plata amenzii. Actualele prevederi legislative stabilesc ca procesul verbal nu mai trebuie sa conțina fotografii doveditoare, dar daca șoferul depistat fara rovinieta nu este inștiințat in patru luni, contravenția…

- Televiziunea Kanal D a mai primit o amenda maxima, de 200.000 de lei, de la Consiliul National al Audiovizualului (CNA) pentru depasiri ale duratei de publicitate permise de lege inregistrate in luna noiembrie

- Se pare ca reprezentanții magazinului din Arad, in care un șoarece a fost filmat printre produse lactate, au trimis, prin e-mail, o plangere penala pentru inșelatorie, catre Parchet. Vizat ar fi cel ce a filmat șoarecele, despre care reprezentanții supermarketului spun ca l-ar fi pus acolo intenționat,…

- Reprezentantii Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati au deschis o ancheta, marti, dupa ce o fetita de cinci ani, din Schela, a fost dusa la spital in coma alcoolica, cu 1 la mie alcool in sange, dupa ce ar fi baut vin crezand ca suc, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Vestea ca Sebatian, fiul fostului fotbalist Florin Pancovici, s-a sinucis i-a bulversat profund pe toti cei care l-au cunoscut. Tanarul a decis sa-si puna capat zilelor pentru ca nu mai putea sa traiasca fara iubita lui, care se stinsese in urma cu un an.

- Trei cazuri de introducere ilegala în țara a bunurilor nedeclarate au fost depistate, pe parcursul unei zile, de catre Echipele Mobile ale Serviciului Vamal, entitate cu competențe pe întreg teritoriul țarii, care asigura cel de-al doilea filtru de control. Potrivit…

- In sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti de astazi s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea sistemului rutier si executia retelelor edilitare (acolo unde este cazul) pentru un numar de 68 de strazi din administrarea Administratiei Strazilor. Valoarea…

- In perioada 12-18.02.2018, politistii locali au desfasurat pe raza municipiului Buzau, o serie de actiuni, in vederea asigurarii unui climat de ordine si liniste publica, respectarea curateniei pe domeniul public, precum si depistarea conducatorilor de autovehicule care nu manifesta o buna conduita…

- Soferii din Romania trebuie sa stie ca, incepand de la 1 iunie, vor fi modificate procedurile privind testarea alcoolemiei. Este vorba despre o noua metoda de testare asupra careia si-au dat...

- Curtea Europeana a invitat Guvernul de la Chișinau sa prezinte observații privind refuzul autoritaților din Republica Moldova sa-l pedepseasca pe agresorul unei mame a trei copii, pe masura faptelor. In acest caz a intervenit Asociația Promo-LEX.

- Registrul Auto Roman (RAR) respinge informațiile difuzate recent in mass-media potrivit carora RAR și DRPCIV ar dori sa introduca o prevedere legala, prin care posesorii de autovehicule care au inspecția tehnica periodica (ITP) suspendata sau expirata, respectiv inmatricularea suspendata, sa fie pasibili…

- Soferilor le este interzis sa foloseasca telefoanele mobile in timp ce se afla la volan, chiar daca masina este oprita, a decis o instanta din Franta potrivit presei locale. Amenda pentru incalcarea acestei decizii este de 135 de euro. Potrivit publicatiei The Local, citata de Mediafax , conducatorilor…

- Deputații au adoptat, marți, ca for decizional, un proiect de modificare a OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și trecere pe drumurile naționale (rovinieta), care prevede ca sancțiunile aplicate pentru lipsa acesteia sa se prescrie dupa 4 luni de la data constatarii, nu dupa 6 luni,…

- Agresiunile fizice sau verbale din trafic, precum si sicanarile care duc la provocarea de pagube materiale ar putea fi sanctionate cu amenda sau chiar cu inchisoare, in functie de gravitatea lor, potrivit unei initiative legislative de modificare a Codului Rutier propusa de senatorul PNL de Bistrita-Nasaud…

- Depasirea pe linie continua, cauza celor mai grave accidente de pe soselele din Romania, ar putea sa nu mai fie sanctionata de Codul Rutier. Este dorinta unui parlamentar PSD, care a si depus un proiect de lege in acest sens.

- Din 06 ianuarie 2018, valoarea ajutorului de deces a crescut in Social / Pana la data de 05 ianuarie 2018, valoarea ajutorului de deces in cazul mortii asiguratului sau pensionarului a fost de 3.131. lei, iar in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului – 1.566 lei.…

- Fermierii vor beneficia de garantii de stat in procent de 80% din valoarea creditului de productie pentru procesarea produselor si realizarea productiilor agricole, incepand din 2018, impactul estimat al acestei masuri fiind de 87 de milioane de euro, potrivit Programului de guvernare 2018-2020.…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a inițiat o campanie de atenționare a conducatorilor auto care aleg sa parcheze mijloacele de transport in preajma cladirilor și blocurilor de locuit, blocand accesul pompierilor in caz de incendii.

- Schiorii care au fost in weekend pe partia de la Baișoara, din Cluj, au avut un șoc cand au vazut doi șoferi mergand cu mașina printre ei. Schiorii au ramas incremeniți cand au vazut ca un șofer circula printre ei, așa ca au sunat la 112, scrie stiridecluj.ro . ”L-am intrebat ce face și mi- a spus…

- Dupa ce a pierdut procesul in care a contestat, la Judecatoria Bistrita, o amenda aplicata de Inspectoratul de Politie al Judetului Bistrita-Nasaud pentru transport ilegal de lemne, Zadorsim SRL din Bistrita-Birgaului a atacat sentinta in apel, la Tribunalul Bistrita-Nasaud. Firma bargauana cere restituirea…

- Specialistii ne ofera mai multe sfaturi importante de care trebuie sa ținem cont in anotimpul rece. In perioada iernii, gerul nu ne imbolnavește daca ne imbracam corespunzator, iar aerul curat este benefic pentru organism. „Daca este iarna, este clar ca nu iesim afara in tricou. Nu trebuie insa nici…

- Astfel, la ora 10:50, consumul de energie era de 9.069 MW, in continua crestere pe parcursul diminetii. Productia nationala de energie era, la ora mentionata, de 8.202 MW, iar importurile se ridicau la 866 MW. Productia era asigurata din 30,05% carbune - 2.469 MW, 28,84% hidro - 2.369 MW,…

- In ultima saptamana, 24 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 224 km/h, pe autostrada A1. Astfel, pe autostrada A1, 18 șoferi au fost inregistrați…

- Contractul a fost deja semnat, iar investitia va pune Targovistea pe harta oraselor eco. Valoarea aprobata pentru cele patru statii de incarcare a vehiculelelor electrice se ridica la suma de 630.000 lei.

- Niciun șofer nu trebuie sa iasa in trafic daca mașina sa nu este echipata corespunzator, scrie libertatea.ro. Sunt obiecte care, conform legii, sunt obligatoriu de ținut in portbagaj. Altfel, șoferii risca amenzi usturatoare și puncte de penalizare. Citeste si Si-a abandonat masina si a anuntat…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 28 de evenimente, au aplicat 167 de amenzi si au constatat 28 de infractiuni. La data de 10 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 28 de evenimente, din care 22 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112.…

- Cresterea numarului de autoturisme la mana a doua determina Guvernul sa anunte o noua taxa de poluare pe care o vor plati toti soferii, indiferent daca au achitat vreo forma anterioara. Valoarea ei ar urma sa fie cuprinsa intre 50 si 200 de euro. Niciodata nu au fost atat de multe masini vechi pe soselele…

- Cantitatea de rosii proaspete livrate in 2017 de catre beneficiarii programului de tomate romanesti a depasit 50.000 de tone, iar suma platita catre cei peste 8.000 de legumicultori a fost de circa 23,667 milioane de euro, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), intr-un comunicat…

- Robotul daVinci va fi folosit in premiera, in Romania, in chirurgia pediatrica, la Timisoara, pentru chirurgia malformatiilor renale, digestive, genitale, ale sistemului respirator sau cea oncologica. Aparatul a costat 2,4 milioane de euro si face parte dintr-un proiect, transmite News.ro . Primele…

- Suspendarea inmatricularii unui autovehicul este o sanctiune nou introdusa prin OG 14 din 2017, prin care este modificat Codul Rutier, informeaza publicația legestart.ro. Perioada in care cumparatorul unei masini trebuie sa informeze autoritatile despre schimbarea proprietarului acelei masini va fi…

- Consumul brut de energie al tarii va creste in urmatoarea saptamana, ajungand ca, pe 10 ianuarie, sa depaseasca 9.800 de MW, adica aproape de recordul absolut de 10.000 de MW atins in urma cu un an, potrivit unor documente ale Transelectrica. Consumul national era pana acum de circa 8.000…

- Reguli noi in Codul Rutier. De la 1 ianuarie, mașinile mai vechi de 12 ani vor ajunge la verificarea tehnica mai des, adica o data pe an, nu o data la doi ca pana acum. In ceea ce-i privește pe șoferi, cardiacii și diabeticii ar putea sa-și reinnoiasca sau sa obțina permisul numai daca vor primi avizul…

- Dupa perioada sarbatorilor, mesele copioase și lipsa activitații fizice iți poate fi un pic greu mai ales daca trebuie sa te intorci la serviciu. Daca tot am schimbat anul, hai sa facem cateva schimbari impreuna, sa prețuim mai mult sanatatea. Zilele de sarbatoare iși lasa amprenta…

- Constantenii care au ales sa se plimbe zilele acestea pe plaja din Mamaia au avut surpriza sa observe un autoturism Dacia 1310 Break abandonata chiar pe nisip in apropiere de apa. Autoturismul a fost filmat si imaginile au fost postate pe Facebook astfel ca in scurt timp au adunat mai multe comentarii.…

- Șoferii care vor importa mașini a caror valoare depașește 1 milion și jumatate de lei vor plati o taxa adaugatoare la vama. Valoarea accizei reprezinta doua procente din pretul automobilului.

- Valoarea punctului-amenda este calculata in functie de salariul minim, respectiv 10% din acesta, astfel ca se va ajunge la 190 lei pentru un punct-amenda, de la 145 lei in prezent. De la 1 ianuarie salariul minim pe economie va creste de la 1450 de lei la 1900 de lei. Iata cateva probleme…

- Anul se incheie cu vești bune pentru intreprinzatorii mici și mijlocii. Executivu a decis sa aprobe programul de susținere a intreprinderilor mici și mijlocii – IMM Invest Romania, pentru creșterea accesului la finanțare prin acordarea unor garanții de stat. „Este vorba despre un program multianual…