- Noul show-ul al Antenei 1, The Four - Cei Patru, va debuta la finele acestei luni. Emisiunea jurizat de Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo, cu Macanache prezentator, va fi difuzat din 31 martie, de la 20:00, la Antena 1.

- Adevarul despre relația dintre Antonia și Delia. Cele doua sunt prietene, iar acum se regasesc ambele și in calitate de jurate, astfel ca au avut multe de povestit. Cunoscute nu doar pentru melodiile lor de succes, ci și pentru prietenia care le leaga, Antonia și Delia au discutat ca fetele și despre…

- Feli Donose, despre secretul sau pentru a ramane in forma. Intr-o forma de invidiat și mereu cu zambetul pe buze, jurata ”The Four – Cei 4” Feli marturisește ca are cateva secrete pentru a face fața programului incarcat și zilelor in care reușește sa se imparta intre concerte, filmarile la emisiunea…

- Antonia, unul dintre cei patru jurati ”The Four – Cei 4”, marturiseste ca are ajutoare de nadejde pe care se poate baza in perioadele in care programul sau este foarte incarcat. Incepand cu 31 martie, de la ora 20.00, Antonia, Feli, Carla’s Dreams si Cheloo sunt juratii ”The Four – Cei 4” care vor decide…

- Cum se imparte Antonia intre ”The Four – Cei 4” și viața de familie. Artista, unul dintre cei patru jurați, marturisește ca are ajutoare de nadejde pe care se poate baza in perioadele in care programul sau este foarte incarcat. Incepand cu 31 martie, de la ora 20.00, Antonia, Feli, Carla’s Dreams…

- Antonia , divorțata pana la vara? Asta e dorința cea mai mare a frumoasei cantarețe cooptate in juriul noului show de talente de la Antena 1, “The Four – Cei 4”. Vedeta ne-a marturisit ca spera ca toate complicațiile legate de oficializarea desparțirii de italianul Vincenzo Castellano sa se stinga in…

- Feli, pentru prima data in postura de jurat, in cadrul emisiunii ”The Four – Cei 4”, care va avea premiera pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1. ”E foarte greu, ma ia inima cu duelurile astea! Intr-o zi o sa mor aici, pentru ca eu traiesc și emoțiile concurentilor. Pe de-o parte abia aștept duelul,…

- Carla’s Dreams se afla din nou in poziția de jurat, in acesta primavara, incepand cu 31 martie, la Antena 1, și marturisește ca are așteptari extrem de ridicate de la caștigatorul ”The Four-Cei 4”. Jurații Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo au fost cei care i-au ales deja pe ”Cei 4”, iar fiecare…

- ”The Four - Cei 4”, showul ce va debuta, in curand, la Antena 1, are toate șansele sa se transforme intr-un fenomen, pentru ca se bazeaza pe o rețeta nemaiutilizata pana acum. Jurații - Feli, Antonia, Cheloo și Carla's - aleg CEI 4 concurenți, cunoscuți in industria muzicala de la noi, aceștia sunt…

- Macanache va prezenta in curand o noua emisiune. Constantin-Bogdan Dinescu, cunoscut de toata lumea drept Macanache, va urca pe scena ”The Four – Cei 4”, in curand, la Antena 1, in calitate de prezentator. Lansat in muzica in 2015, Macanache a devenit repede cunoscut și apreciat pentru rimele sale in…

- Antonia este considerata una dintre cele mai frumoase vedete din showbiz-ul romanesc. Deși o doresc toți barbații, cantareața nu are ochi decat pentru alesul sau, Alex Velea, alaturi de care are și doi baieți, pe Akim și Dominic.

- Nadine mai vrea sa faca un copil, pentru ca visul ei dintotdeauna a fost sa aiba casa plina. Din pacate insa, nici soțul ei, nici fiul, Noah, care are acum 7 ani, nu sunt de acord cu asta. Nadine, care a debutat in showbiz cu Școala Vedetelor , a fost prezentatoare TV, a lucrat ani buni in America ,…

- Liviu Varciu iși boteaza fetița pe 19 mai. Vedeta tocmai a stabilit data la care va fi creștinata micuța Anastasia Maria, care a venit pe lume la sfarșitul lunii septembrie, anul trecut. Liviu, care a trecut recent printr-o aventura extrema in timpul filmarilor la “Asia Express” , e topit dupa cea mica…

- Cum se ințelege Lavinia Pirva cu copiii lui Ștefan Banica jr? Ne-a dezvaluit chiar frumoasa bruneta care sta de ani buni la brațul cantarețului! Chiar daca sunt extrem de discreți cu viața lor amoroasa, alegand sa se cunune departe de ochii curioșilor , Lavinia și Ștefan traiesc ca orice familie normala.…

- Nico și Cezar Ouatu vor canta, de 8 Martie, la Vaslui, intr-un concert extraordinar organizat de primaria din localitate și oferit cadou doamnelor și domnișoarelor din oraș. Cei doi artiști vor concerta sub acompaniamentul Filarmonicii de Stat ”Paul Constantinescu” din Ploiești, iar intrarea la spectacol…

- Noile declarații ale lui Salman Khan fac lumina cu privire la zvonul care circula in ultima perioada: ca Iulia Vantur va deveni soția actorului. Apa in care se scalda Iulia Vantur și Salman Khan este foarte neclara. Daca de curand starul de la Bollywood a avut cuvinte de lauda la adresa unei alte…

- Antonia este una dintre mamele model din showbiz-ul de la noi. Ea reușește sa se imparta intre concerte și cei trei copii pe care ii are. Din nefericire, noaptea trecuta s-au scurt clipe delicate in casa in care locuiește cu Alex Velea. Și asta pentru ca fiul lor cel mic a facut febra mare. Cu […] The…

- Minodora a implinit frumoasa varsta de 40 de ani și a organizat o petrecere pe cinste. Pe langa multe alte vedete care i-au fost alaturi, a fost și Oana Roman impreuna cu soțul ei, Marius Elisei. Vedeta și-a facut apariția intr-o rochie de seara, neagra, iar talia era evidențiata printr-un cordon. Atat…

- Mario Fresh, artistul cunoscut ca „fiul vitreg” al lui Alex Velea, și-a revazut iubita, pe Alexia Esca, dupa ce aceasta a fost plecata pentru o perioada din țara. Imediat cum s-au intalnit au facut un selfie. Fotografia a fost urcata de cantareț pe contul personal de socializare, iar, la scurt timp,…

- Ad Libitum, cuceritorii din grupa lui Carla's Dreams, trupa finalista de la X Factor, sunt un adevarat fenomen al muzicii romanesti. Invitati in platoul de la Neatza, baietii au demonstrat inca o data ca isi merita locul fruntas in industrie.

- La aniversarea de zece ani a matinalului, Flavia a pregatit un moment special la Neatza cu Razvan si Dani. De cinci ani, direct din baletul de la X Factor, frumoasa blondina le ține companie matinalilor, in fiecare dimineața. Iar publicul nu poate fi decat incantat, in fața unei asemenea prezențe.

- Artiștii Global Records Latin de origine columbiana, Micke Moreno și Kryan, lanseaza single-ul și videoclipul „Juego”. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, cel care a creat hiturile unor artiști celebri ca Delia, Carla’s Dreams, Antonia sau Andra, dar și Pitbull sau Faydee. Versurile piesei au fost scrise…

- ANTONIA incepe 2018 in forța cu un nou single, o colaborare neașteptata cu Connect-R, unul dintre cei mai talentați artiști din Romania. Piesa se anunta a fi hit! Piesa se numește „Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe…

- Piesa se numește “Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe dintre hiturile Carla’s Dreams, caștigator al premiului Grammy cu piesa “Baddest Girl in Town” a lui Pitbull. “Adio” este o piesa sensibila, emoționanta, sincera…

- Locuitorii orasului Nisporeni au parte de mai multe surprize la inceput de an. Pentru ei, sarbatorile de iarna vor dura pana la sfarsitul lunii ianuarie.In centrul localitatii a fost amenajat un patinoar, un carusel dar si doua tobogane.

- Antonia a postat pe retelele de socializare imagini cu fiul ei si al lui Alex Velea, Dominic, mai ales ca astazi a implinit frumoasa varsta de trei ani. Antonia a facut acest gest, dupa ce socrul sau, Ciro Castellano, s-a plans ca artista nu se ocupa deloc de Maya.