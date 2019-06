Stiri pe aceeasi tema

- De obicei, gasim o mulțime de informații despre bicarbonatul de sodiu ca dezinfectant, utilizarile sale in curațare și proprietațile sale medicinale, dar acest compus are și multe utilizari in bucatarie. Bicarbonatul de sodiu ne ajuta sa facem retete gustoase.

- Bicarbonatul de sodiu este soluția ideala pentru multe dintre problemele pe care le intampini in gospodarie: indeparteaza petele, curața suprafețele lucioase și te scapa de mirosurile neplacute. Acest ingredient minune poate fi folosit și pentru pantofii care miros urat. In randurile de mai jos afli…

- Bicarbonatul de sodiu a devenit de mare ajutor pentru gospodine, avand utilizari acolo unde acestea se asteapta mai putin! Daca fierbi oua si presari bicarbonat de sodiu peste acestea s-ar putea sa ai o surpriza uriasa! Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Este stiut faptul ca bicarbonatul…

- Bicarbonatul de sodiu ți se poate dovedi un adevarat aliat vara aceasta, proprietațile lui putandu-te salva din situații dificile ce pot aparea in vacanța ori in zilele obișnuite și uneori chinuitoare ale anotimpului cald.

- Bicarbonatul de sodiu nu lipsește din casa celor care obișnuiesc sa faca prajituri, dar puțini sunt cei care știu la ce mai poate fi folosit acest ingredient! Un șofer a decis sa iși spele mașina cu bicarbonat de sodiu și a trait un adevarat șoc! Ce a descoperit?

- Din dorința de a avea dinți albi și sanatoși, mulți oameni apeleaza la trucuri sau leacuri auzite din batrâni sau citite pe Internet. Însa, miturile despre igiena dentara și despre albirea dinților sunt numeroase și pot fi periculoase.

- Cum faci curațenie de Paște cu bicarbonat de sodiu. Cele mai bune trucuri și rețete care te vor ajuta in curațenia de primavara. Bicarbonatul de sodiu acționeaza ca dezinfectant și curața efecient toate suprafețele din casa.

- Bicarbonatul de sodiu poate avea multiple intrebuințari benefice. Pe langa faptul ca ajuta la curațarea rufelor albe, bicarbonatul de sodiu poate fi folost și pentru curațarea rufelor colorate. Nu exista riscul deteriorarii țesaturilor și elimina mirosurile neplacute.