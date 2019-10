Stiri pe aceeasi tema

- CAUCIUCURI DE IARNA 2019, ANVELOPE DE IARNA 2019. Codul Rutier interzice circulatia autovehiculelor pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara ca acestea sa fie dotate cu anvelope de iarna. Este vorba despre OG 5 2011 sau ”Legea cauciucurilor de iarna”, intrata in vigoare de la…

- Ora de iarna este trecerea la ora legala oficiala standard, legata de conceptul de ora astronomica, folosita in majoritatea țarilor ori teritoriilor, indeosebi in emisfera nordica. Ea acopera calendaristic perioada cuprinsa intre lunile octombrie a unui an și aprilie a anului urmator. Trecerea la…

- Vești mari pentru mii de romani! Incepand din 2021 mii de romani trebuie sa cunoasca faptul ca vor aparea cateva schimbari importante care vor interveni in sistemul pensiilor de stat...Citește AICI ce se va intampla cu PENSIA ANTICIPATA...

- ORA DE IARNA 2019. Vezi ce se intampla cu ora de iarna dupa decizia Comisiei Europene de a renunta la schimbarea orei Ora de iarna se aplica in fiecare an, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie. In anul 2019, trecerea la ora de iarna va avea loc in noaptea de 26 spre 27 octombrie.…

- ORA DE IARNA 2019. In noaptea de 26 octombrie spre 27 octombrie 2019 (sambata spre duminica), ora 4.00 devine ora 3.00. Trecerea la ora de iarna inseamna ca vom dormi mai mult cu o ora, ceasurile fiind date inapoi. Astfel, duminica, 27 octombrie, va fi cea mai lunga zi din an, avand 25 de…

- Studentii straini vor putea ramane doi ani in Marea Britanie dupa ce obtin diploma, pentru a-si cauta un loc de munca, incepand cu 2020, a anuntat miercuri Guvernul britanic. Reglementarile in vigoare in prezent – introduse de Theresa May pe cand era ministru de Interne – ii autorizeaza pe studenti…

- Anunț de maxima importanța pentru femeile gravide din București și nu numai! Unul dintre cele mai importante spitale din Capitala nu va mai primi paciente sau cazuri de urgența in perioada 19-31 august. Care este motivul

- Maria Ghiorghiu sustine pe blog ca ar putea chiar deveni o tornada. Maria Ghiorghiu anunta MARELE DEZASTRU. Vor fi peste 28.000 DE MORTI "In aceasta noapte, in timp ce scriam aici pe blog, deși eram cu ochii pe monitor, la un moment dat, vad o strada in fata mea, iar tot ce se afla…