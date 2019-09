Stiri pe aceeasi tema

- Imagini revoltatoare in Cimitirul Central din Constanta, unde mormantul lui Gheorghe Dumitrascu a fost profanat, chiar in ziua in care istoricul ar fi implinit 80 de ani Acoperit de mizerie, cu lespedea si masuta sparta, locul unde se odihneste pe veci marele profesor constantean, trezeste durere, revolta…

- In familia Mihal din Constanta, pasiunea pentru fotbal si arbitraj a tatalui, Dumitru 47 de ani , i s a transmis si unicului copil. Care nu e baiat, ci fata, Bianca, in varsta de 17 ani. O liceana care e si arbitru de fotbal de trei ani , iar in curand va sustine examenul pentru categoria I.Dumitru…

- Cantareața Anda Adam este foarte mandra de fiica ei, Evelin, alaturi de care incearca sa petreaca cat mai mult timp, in ciuda programului extrem de incarcat pe care il are. Rolul de mamica o prinde foarte bine pe Anda Adam. Artista este nedezlipita de fiica sa. Vedeta a publicat, pe contul sau de Facebook,…

- Fata cea mare a lui Constantin Cotimanis nu a vrut sa calce pe urmele tatalui ei și a ales alt drum in viața. Dupa ce a cochetat cu croitoria, s-a facut stilist vestimentar, iar mai nou, s-a apucat de turism. Adela Cotimanis are de puțina vreme un apartament de inchiriat in Vama Veche, unde șef de șantier…

- Nicolae Cilan sustine ca partenerii lui din Italia sunt gata sa depuna marturie in fata autoritatilor in acest sens. Daniela, fiica lui Gheorghe Dinca, a fost cercetata pentru furt dupa ce a delapidat farmacia veterinara din Timisoara in care lucra, apoi a plecat in Italia, unde a avut grija de o batrana,…

- Ioan Basea si-a inceput cariera ca profesor, in mediul universitar, insa El Doradoul afacerilor romanesti din anii ’90 l-a atras si pe el. Dupa mai multe incercari, s-a gandit la un business in care sa lucreze cot la cot cu fiica sa.

