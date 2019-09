Stiri pe aceeasi tema

- Romania se situeaza pe primul loc in topul deceselor premature in Uniunea Europeana, in contextul in care 80,1% dintre decesele inregistrate la persoane sub 75 de ani in anul 2016 ar fi putut fi evitate prin programe de preventie sau tratament, conform unui raport Eurostat, scrie

- BestJobs a anuntat numirea lui Dan Puica in pozitia de Chief Executive Officer in luna martie a anului 2019, insa cautarile au inceput cu multe luni inainte. Am stat de vorba cu Dan Puica si ne-a povestit parcursul recrutarii sale la conducerea...

- Numarul de paturi in unitatile de cazare turistica din Bulgaria a crescut cu 20.000 in anul 2017, in timp ce in Romania avansul a fost cu aproximativ 12.000 de paturi, arata datele publicate joi de Eurostat. Conform statisticii, in anul 2017 in unitatile de cazare turistica din Romania…

- Tendința de a urma sau absolvi cursuri universitare intr-o alta țara decat cea de proveniența e o practica tot mai frecventa in U.E. Potrivit unui studiu publicat de Eurostat in 2019, Romania inregistreaza un procent de doar 5,2% al mobilitații studenților straini. State precum Luxembourg ating 47%,…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 23,3% in luna iunie 2019, comparativ cu iunie 2018, acesta fiind cel mai mare ritm anual de crestere a lucrarilor de constructii inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Eurostat. Comparativ,…

- Preturile au crescut in ritm accelerat in Romania, pentru a saptea luna consecutiv, inflatia atingand valori de trei ori mai mari decat media Uniunii Europene, arata datele publicate luni de Eurostat.

- Romania a avut si in luna iulie 2019 cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,1%, in crestere fata de nivelul de 3,9% inregistrat in luna iunie, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). …

- In statele membre ale Uniunii Europene, 56% din persoanele cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani au folosit anul trecut retelele de socializare, cel mai ridicat procent fiind in Danemarca, Belgia, Suedia, Marea Britanie, Cipru, Malta, Finlanda, Olanda, Ungaria, Luxemburg, Estonia, Romania si Letonia,…