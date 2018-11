Puține angajări, multe concedieri! Rata șomajului se duce în sus Peste 6.200 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca in acest an. Din pacate, acum, pe final de an, peste 800 iși vor pierde locurile de munca dupa ce doua firma de textile care activeaza in județul Teleorman au anunțt concedieri colective. In primele 9 luni ale anului 2018, ca urmare a implementarii Programului Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

