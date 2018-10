Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca vrea un control mai strict al armelor in Rusia, dupa masacrul de la liceul din Crimeea, in care un elev a impuscat mortal 20 de persoane inainte de a se sinucide, relateaza AFP. 'Vreau sa va atrag atentia asupra necesitatii unei inaspriri a controlului…

- Vorbind cu deputații din Parlamentul European în timpul audierilor privind situația din Marea Azov, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa și de securitate Federica Mogherini a declarat ca Uniunea Europeana nu va recunoaște niciodata anexarea Crimeei de catre…

- Potrivit lui Vladimir Putin, aceasta tragedie este "rezultatul globalizarii", "retelelor de socializare si Internetului" care, in opinia sa, au permis importul in Rusia a fenomenului atacurilor armate in masa din Statele Unite. "Noi nu cream un continut bun pentru tineri. Asta conduce la tragedii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca masacrul comis cu o zi inainte la un liceu tehnic din Kerci, Crimeea, unde un elev a ucis 20 de persoane, dupa care s-a sinucis, este rezultatul 'globalizarii',...

- Autoritatile de la Kremlin au afirmat miercuri ca una dintre versiunile luate in considerare in cazul exploziei produse la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, in care cel putin zece persoane si-au pierdut viata, este cea a unui atac terorist, relateaza Reuters . Initial s-a vorbit despre…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a promulgat miercuri o reforma impopulara ce prevede majorarea cu cinci ani a varstei de pensionare, la originea unei puternice nemultumiri in intreaga tara, relateaza AFP. Adoptata de deputati saptamana trecuta, legea a fost validata miercuri de Consiliul…

- Senatorii rusi au aprobat miercuri impopulara reforma a pensiilor, in timp ce Kremlinul a precizat ca presedintele Vladimir Putin ar urma sa semneze in curand acest text ce a provocat o nemultumire puternica in tara, relateaza France Presse. "Atunci cand aceasta lege va ajunge la presedinte, ne putem…

- Rusia si India vor finaliza acordul privind vanzarea sistemelor rusesti de aparare antiaeriana S-400 in timpul vizitei de joi si vineri la New Delhi a presedintelui Vladimir Putin, a anuntat marti Kremlinul, relateaza AFP preluata de Agerpres. "La 4 octombrie, presedintele Putin pleaca intr-o…