- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca masacrul comis cu o zi inainte la un liceu tehnic din Kerci, Crimeea, unde un elev a ucis 20 de persoane, dupa care s-a sinucis, este rezultatul 'globalizarii', relateaza AFP.'Este rezultatul globalizarii. Pe retelele sociale, pe internet.…

- Autoritatile de la Kremlin au afirmat miercuri ca una dintre versiunile luate in considerare in cazul exploziei produse la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, in care cel putin zece persoane si-au pierdut viata, este cea a unui atac terorist, relateaza Reuters . Initial s-a vorbit despre…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a promulgat miercuri o reforma impopulara ce prevede majorarea cu cinci ani a varstei de pensionare, la originea unei puternice nemultumiri in intreaga tara, relateaza AFP. Adoptata de deputati saptamana trecuta, legea a fost validata miercuri de Consiliul…

- Senatorii rusi au aprobat miercuri impopulara reforma a pensiilor, in timp ce Kremlinul a precizat ca presedintele Vladimir Putin ar urma sa semneze in curand acest text ce a provocat o nemultumire puternica in tara, relateaza France Presse. "Atunci cand aceasta lege va ajunge la presedinte, ne putem…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan in marja summitului tripartit privind Siria, care este "in curs de pregatire la Teheran", a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. Potrivit presei turce, summitul dintre…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au abordat vineri situatia din Siria cu ocazia unei convorbiri telefonice, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citand un comunicat al Kremlinului, potrivit Reuters. Aceasta convorbire telefonica fusese anuntata inca de joi…