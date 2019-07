Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a sugerat joi ca va fi deschis la discutii de pace cu Ucraina, dupa alegerile parlamentare din aceasta tara de la 21 iulie, relateaza DPA. "Va fi mai mult sau mai putin posibil sa discutam despre asta dupa ce va fi format noul guvern din Ucraina si dupa ce vor avea loc…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau ucrainea Volodimir Zelenski au discutat joi despre conflictul din estul Ucrainei în prima sa conversație telefonica, a anunțat joi Kremlinul, relateaza AFP.”Au fost abordate chestiuni legate de o rezoluție a conflictului din sud-estul Ucrainei…

- ''Populatia din estul Ucrainei are nevoie de pace in cele din urma'', a declarat ministrul german de externe, Heiko Maas, inainte de vizita pe care o va intreprinde joi in Ucraina.Conflictul a izbucnit in urma cu cinci ani, cand Ucraina a inlaturat conducerea prorusa de la Kiev in vederea…

- Victoria hotarata a lui Volodimir Zelenski din alegerile prezidentiale ucrainene de saptamana trecuta a fost interpretata ca fiind un mare succes pentru presedintele rus Vladimir Putin, insa faptul ca noul presedinte ales al Ucrainei este vorbitor de limba rusa reprezinta o sabie cu doua taisuri pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar trebui sa se astepte ca multi ucraineni sa-i accepte oferta de a primi pasaport rusesc, a declarat presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmand la randul lui ca este dispus sa ofere nationalitate ucraineana cetatenilor rusi, potrivit Reuters.…

- Volodimir Zelenski le-a cerut astazi tarilor occidentale sa inaspreasca sanctiunile impotriva Moscovei, care a decis sa simplifice procedurile de acordare a pasapoartelor ruse pentru locuitorii din Donetk si Lugansk, regiuni separatiste din estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Ucraina conteaza…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski, castigatorul alegerilor prezidentiale din Ucraina, nu ar trebui sa dialogheze direct cu presedintele rus Vladimir Putin, ci cu medierea principalelor puteri occidentale, a declarat consilierul sau pe probleme militare, Ivan Aparsin, citat miercuri de agentiile…