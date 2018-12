Putin: vom produce rachete nucleare Daca SUA pun capat Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF) si se doteaza cu un arsenal de rachete cu raza medie de actiune, Rusia va incepe sa produca arme similare, a declarat ieri liderul de la Kremlin. Vladimir Putin a afirmat ca ”intelege” dorinta americanilor de a se retrage din acordul bilateral cu Rusia pentru […] Putin: vom produce rachete nucleare is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

