- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a efectuat miercuri dupa-amiaza o vizita in regiunea anexata Crimeea, inaintea scrutinului prezidential programat duminica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Plajele din județul Constanța au fost luate cu asalt de infanteria marina romana și americana. Mașinile de lupta care pot sa mearga atat pe uscat, cat si pe mare au fost lansate la apa de pe o nava americana care a acostat la zece kilometri de țarm. Este cel mai important exercițiu la care vor participa…

- 'O evaluare a situatiei nu a justificat o modificare a regimului sanctiunilor', a precizat Consiliul European, in comunicat.Decizia va intra in vigoare la 13 martie, odata cu publicarea in Jurnalul Oficial al UE.Mai multi membri ai guvernului rus si personalitati apropiate de…

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- Intamplari neasteptate va pot forta sa luati acum o decizie importanta, o decizie pe care, de fapt, ati intors-o pe toate partile in ultimul timp. Invitatie la o negociere, discutie cu un angajator, sau poate ca cineva cu care ati mai colaborat va prezinta un proiect ce se poate dovedi atractiv.

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP.Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din…

- Cu o saptamâna înaintea scrutinului prezidential din 18 martie, care ar urma sa-i asigure lui Vladimir Putin un al patrulea mandat si ramânerea la putere pâna în 2024, postul de televiziune Rossia-1 a difuzat

- România ar putea avea un registru național al pedofililor, violatorilor și harțuitorilor. Peste 100 de parlamentari pregatesc un proiect de lege prin care vor sa îi includa pe acești infractori într-o baza de date.

- Decizie ferma a liderului de la Kremlin. Mai exact, Vladimir Putin a facut, in cadrul unui documentar declarații dure, ferme și șocante, devoaland cand și in ce condiții va folosi armele nucleare. Mai exact, Putin a afirmat ca in cazul in care Rusia va fi atacata cu arme nucleare, riscand sa fie nimicita,…

- Dupa multe accidente de teren care au fost astupate si reparate de nenumarate ori, dupa nenumarate tasari, alunecari si surpari ale terenului, s-a dat startul unor lucrari prin care se doreste a se depista din timp aparitia unor stari de degradare care ar putea fi periculoase, ceea ce ar oferi posibilitatea…

- Dupa o pauza de patru ani, in Republica Moldova se confirma deja al doilea caz de rujeola de import. O fetița de 7 ani, cu domiciliul in orașul Rașcani, s-a aflat cu parinții, in perioada sarbatrilor de iarna, in Odesa, Ucraina (una dintre cele mai afectate regiuni din Ucraina), in perioada 31.12.2017…

- Organizatorii Mondialului din Rusia sunt pe cale sa ia o decizie fara precedent inainte de turneul final: marijuana, cocaiana, dar și alte droguri, ar urma sa fie permise la Mondialul din Rusia. Conform presei de la Moscova, suporterii care vor asista la partidele de la Mondialul din Rusia vor putea…

- Pussy Riot au anuntat ca doua dintre membrele sale au fost gasite si sunt "in siguranta acum", dupa ce ar fi "disparut" in Crimeea. "Doua membre ale trupei Pussy Riot au disparut. Olya Borisova & Sasha Sofeev au disparut in Crimeea ieri. FSB (Serviciul secret al Federatii Ruse, n.r)…

- Petrolul a terminat perioada de pregatire, antrenorul instalat anul trecut, dupa terminarea turului, Romulus Ciobanu, avand timp arhi-suficient sa-si pregateasca echipa. Desi pare un non-sens, pentru cei mai putin specializati cu pregatirea echipelor, in timpul perioadelor precompetitionale exista si…

- "Memoriul stabileste ca Rusia a incalcat drepturile suverane ale Ucrainei in Marea Neagra, Marea Azov si stramtoarea Kerci" se arata intr-o declaratie a ministerului, care precizeaza ca Ucraina acuza Rusia de "furtul resurselor energetice si piscicole ale Ucrainei, in detrimentul mijloacelor de trai…

- McDonald's a luat o decizie radicala in ceea ce priveste meniurile sale, modificand unul dintre cele mai populare produse. Ca raspuns la cererile repetate pentru o dieta mai sanatoasa, McDonald's a eliminat cheeseburgerul din meniurile Happy Meal, adresate in principal celor mici, scriu cei…

- Achiziționarea de catre Rusia de obligațiuni de stat ucrainene a fost de fapt o schema de mituire a familiei fostului președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, în urma careia șeful statului a refuzat sa semneze acordul de asociere cu UE, a declarat fostul deputat al Dumei de Stat din Rusia,…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor…

- CHIȘINAU, 7 feb — Sputnik. Urmatoarele alegeri parlamentare sunt programate pentru 4 martie 2018 în Italia și cu o luna înainte de votare situația ramâne extrem de confuza — nici unul dintre cele trei blocuri care se confrunta, potrivit experților, nu…

- Ozana Barabancea a fost implicata intr-un proces legat de neplata drepturilor salariale din partea instituției unde este incadrata, Opera Romana din București. Ozana Barabancea, care a slabit 40 de kilograme in ultima perioada de timp , este o cunoscuta artista lirica. Ea este incadrata la Opera Romana…

- Guvernul rus a ”transferat” Șantierul naval ”Ordjonikidze” din Sevastopol in proprietate federala, in baza decretului semnat de premierul rus, Dmitri Medvedev. Anterior, uzina a aparținut președintelui Ucrainei Petro Poroșenko. In martie 2014, Rusia a ”naționalizat” in Crimeea anexata aproximativ 480…

- Statele Unite considera ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa lege Rusia de Germania prin Marea Baltica, reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetica a Europei, a declarat, sâmbata, secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, informeaza site-ul agentiei de stiri…

- Declarațiile lui Augustin Lazar au fost facute joi, 18 ianuarie, la intrarea in CSM. 'Ministerul Public in continuare este foarte atent, urmareste cu cea mai mare atentie procedura de verificare a constitutionalitatii acestor legi. Am pus la dispozitia institutiilor competente toate…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Republica Ceha va decide, luna aceasta, daca il menține in funcție sau il inlocuiește pe președintele țarii, Milos Zeman, unul dintre cei mai vocali susținatori din Europa ai liderului de la Moscova, Vladimir Putin

- Ucraina continua provocarile la granita ruso-ucraineana din zona Peninsulei Crimeei, iar Rusia se vede nevoita sa ia masuri pentru a asigura securitatea teritoriului sau, instalarea sistemelor antieriene S-400 fiind una dintre ele. Afirmatiile au fost facute de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Rusia a desfasurat o noua unitate - a doua la numar - de sisteme antiaeriene S-400 Triumf (cod de identificare NATO SA-21 Growler) - un sistem avansat de rachete sol-aer - in Crimeea pentru a controla granita cu Ucraina, relateaza miercuri agentia oficiala de presa RIA Novosti. Prin intermediul presei,…

- Patriarhul Chiril al Rusiei a indemnat cetatenii rusi sa voteze in scrutinul prezidential din luna martie, unde actualul presedinte Vladimir Putin este marele favorit, dupa ce Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, care insa nu va putea candida,a indemnat votantii sa boicoteze alegerile.…

- "Pentru noi, Anul Nou este o sarbatoare de familie. O sarbatorim asa cum am facut-o in copilarie: cu cadouri si surprize, cu o caldura deosebita, asteptand schimbari importante. Acestea vor veni, daca ne vom aminti cu totii de parintii nostri, daca vom avea grija de ei, daca vom continua sa ne intelegem…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Ministerul rus de Externe a anuntat, joi, ca Rusia a propus Statelor Unite semnarea unui acord bilateral care sa cuprinda garantii ca niciuna dintre cele doua parti nu se va amesteca in alegerile din cealalta tara si in alte procese politice interne, informeaza agentia EFE. Situația poate fi interpretata…

- ”Lupta cu fasciștii” a fost tema principala a propagandei Kremlinului in timpul ocuparii si anexarii rapide a peninsulei Crimeea. Incepand cu șeful statului rus, Vladimir Putin, diplomații sai și pana la cel mai neinsemnat postac al ”fabricii de troli” de la St Petersburg, toti au infierat ”junta fascista”…

- Tintuit la echipa Primavera a Fiorentinei, Ianis Hagi analizeaza cu atentie ofertele care vin pe numele sau in aceasta iarna. Dupa ce Viitorul si FCSB i-au intins o mana, Empoli s-a inscris pe lista cluburilor care doresc sa-l aduca pe fotbalistul de 19 ani. Empoli a retrogradat in Serie…

- Bayern s-a miscat repede si si-a asigurat serviciile unui tanar super-fotbalist pentru inca 5 sezoane. Kingsley Coman (21 de ani) si-a prelungit contractul cu Bayern Munchen si va ramane pe Allianz Arena pana in 2023. Anuntul a fost facut de Bild. "Noul contract va intra in vigoare…

- Viorel Filimon, intre primii trei antrenori de tenis de masa din lume in 2017. Germanul Jorg Rosskopf a fost desemnat cel mai bun, in cadrul Galei ITTF Star Awards 2017, care a avut loc saptamana trecuta in Astana, Kazahstan. Viorel Filimon, antrenorul lotului național de senioare, campioane europene…

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite a aprobat o noua rezoluție privind situația drepturilor omului în Crimeea ocupata, transmite paginaderusia.ro Textul noii rezoluții include nu numai referiri la normele internaționale referitoare la protecția drepturilor omului, ci și referințe…

- Președintele sarb Alexander Vucic l-a asigurat pe omologul rus Vladimir Putin ca Serbia nu va impune sancțiuni impotriva Rusiei din cauza anexarii ilegale a Crimeei. Declarația a fost facuta dupa discuțiile de la Moscova purtate de cei doi, scrie Balkaninsight. Vucic a reiterat astfel poziția Serbiei…

- Campania electorala din Federatia Rusa pentru alegerile prezidentiale programate pe 18 martie a inceput luni. Data aleasa de autoritatile de la Moscova coincide cu marcarea a patru ani de la semnarea tratatului de anexare a Peninsulei Crimeea. Pentru organizarea alegerilor, Comisia Electorala…

- Noul guvern al Austriei va întreprinde actiuni în Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei si va contribui, de asemenea, la reducerea tensiunilor dintre Occident si Rusia, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022,…

- Decizie inedita a Primariei Romei. Exilul poetului Ovidiu, alungat în Dacia, a fost revocat de Consiliul Local, la peste doua mii de ani dupa izgonirea dictata de Împaratul Octavian Augustus.