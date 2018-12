Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca premierul britanic Theresa May nu are de ales decat sa duca la capat procesul de Brexit si ar trebui sa evite un al doilea referendum pe aceasta tema pentru ca ar risca sa submineze increderea in democratia britanica, relateaza The Daily Express.

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi clasele politice din Marea Britanie si SUA de lipsa de respect fata de opinia publica, prin faptul ca au pus la indoiala referendumul cu privire la Brexit, respectiv alegerea lui Donald Trump ca presedinte, relateaza BBC. "Nu vor sa recunoasca…

- Ipoteza unui al doilea referendum privind Brexit, chiar daca e respinsa de prim-ministrul Theresa May, caștiga teren, data fiind ostilitatea Parlamentului fața de retragerea convenita cu Bruxelles-ul. Iata intrebarile pe care le presupune un asemenea scenariu, in opinia Le Vif , citat de Rador.

- Fostul premier britanic Tony Blair i-a cerut vineri actualului sef al guvernului de la Londra, Theresa May, sa organizeze un nou referendum privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.citește și: Detalii neștiute scoase la suprafața: Avere uriașa…

- Si ceea ce urma sa se intample, s-a intamplat: Guvernul britanic a trecut o formula de acord plina de ambiguitati, amanari si lipse de intelegeri concrete si specifice, pierzand si 5 membri ai guvernului dupa votul „pentru”, obtinut fara pic de entuziam.

- Marea Britanie trebuie sa organizeze un referendum pentru a permite cetațenilor sai sa voteze daca prefera ieșirea din Uniunea Europeana fara un acord sau ramanerea in Blocul comunitar, a reiterat joi fostul premier britanic Tony Blair, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de Mediafax.…

- Fostul premierul laburist britanic Tony Blair considera ca exista 50%-50% sanse sa fie organizat un nou referendum cu privire la Brexit, dat fiind ca este improbabil ca sefa guvernului conservator, Theresa May, isi va asigura o majoritate in parlament pentru orice varianta de 'divort' de Uniunea…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, ar putea convoca alegeri legislative anticipate in contextul crizei Brexit, afirma surse guvernamentale, desi zvonurile au fost infirmate oficial de Downing Street, iar Partidul Laburist (de opozitie) ar putea cere un nou referendum privind apartenenta la UE,…