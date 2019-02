Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri ca Rusia ia in calcul desfasurarea de rachete capabile sa loveasca 'teritoriile unde se afla centrele de decizie', in cazul in care SUA vor instala noile sisteme de armament in Europa, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: ULTIMA…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, ameninta din nou Statele Unite si tarile din Europa. In discursul anual in fata parlamentarilor, liderul de la Kremlin a declarat ca Rusia va riposta oricarei amplasari de rachete nucleare americane cu raza medie de actiune in Europa.

- Ambasadorul Federației Ruse in Romania, Valeri Kuzmin, afirma ca sancțiunile economice impuse de catre UE sunt ilegale și au darul de a cali Rusia, acesta spunand ca Europa „nu este un partener comercial de nadejde” al țarii sale, transmite corespondentul MEDIAFAX.Valeri Kuzmin a declarat,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, considera ca, prin declaratiile sale recente, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valery Kuzmin, nu face altceva decat sa confirme ca Rusia este ''cea mai mare amenintare la adresa democratiei, securitatii si bunastarii Europei''. ''In…

- ''La 5 februarie 2004, Romania a devenit membra de facto a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), in urma ratificarii protocolului de aderare de catre toate cele 19 state membre ale NATO. Aderarea țarii noastre la NATO a fost unul dintre cele mai importante succese ale diplomației romanești,…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Potrivit președintelui rus, Moscova a trimis în decembrie Washingtonului propuneri privind menținerea Tratatului INF. Mai mult, Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita pentru un dialog serios cu Statele Unite cu privire la întreaga agenda strategica.…

- Vladimir Putin a denuntat joi vointa Occidentului de a frana ”ascensiunea puterii” si ”dezvoltarea” Rusiei si a promis un nou val de crestere economica in tara sa, in conferinta sa de presa anuala, relateaza AFP, potrivit news.ro.citește și: Kelemen Hunor, atac dur la adresa premierului:’Ati…