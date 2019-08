Putin sustine ca SUA pot lansa rachete de croaziera din Romania: Trebuie doar sa schimbe un software Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca SUA sunt in prezent in masura sa desfasoare o noua racheta de croaziera cu lansare terestra in Romania si Polonia, un scenariu pe care il considera drept o amenintare la care Moscova trebuie sa reactioneze, informeaza Reuters.



Pentagonul a declarat luni ca a testat o racheta de croaziera cu configuratie conventionala care si-a atins tinta dupa mai mult de 500 km (310 mile) de zbor, primul test de acest tip de la incetarea tratatului istoric de dezarmare nucleara in aceasta luna.



Testul a urmat retragerii oficiale la 2 august… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

