- "Noi suntem demonizati pentru a mentine Europa disciplinata si a consolida legatura euroatlantica", a afirmat Lavrov intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, potrivit unei transcrieri a Ministerului rus de Externe. "Acest lucru se refera de asemenea la incercarile de a orchestra…

- ''Aceasta tendinta are loc si este chiar din ce in ce mai mare'', a declarat Putin jurnalistilor la Moscova. ''Constatam in prezent o prabusire a sistemului international de control al armelor'', a adaugat el. Liderul de la Kremlin a avertizat ca razboiul nuclear ''poate duce la moartea intregii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat joi ca exista in lume o tendinta crescanda de a subestima amenintarea cu un razboi nuclear, relateaza agentia DPA. ''Aceasta tendinta are loc si este chiar din ce in ce mai mare'', a declarat Putin jurnalistilor la Moscova. ''Constatam…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat vineri, la Tbilisi, ca Statele Unite ale Americii l-au invitat pe presedintele rus Vladimir Putin sa intreprinda o vizita la Washington, transmite Reuters. Nu este clar deocamdata daca Putin a acceptat invitatia.…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite iși vor spori arsenalul nuclear pentru a exercita presiuni asupra Rusiei și Chinei și a reiterat ca este de parere ca Moscova a incalcat Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Time. Liderul american…

- Președintele SUA, Donald Trump, declara ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este, probabil, ”implicat in asasinate și otraviri” peste granițele Rusiei, dar pe el nu-l intereseaza foarte mult, avand in vedere ca in SUA ”nu se intampla așa”. Liderul de la Casa Alba și-a spus parerea intr-un interviu…

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu televizat ca presedintele rus Vladimir Putin „probabil” a fost implicat in asasinate si a reiterat afirmatiile ca Moscova s-a amestecat in politica americana.

