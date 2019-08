Stiri pe aceeasi tema

- Un general rus de rang înalt a acuzat armata americana ca a înselat Moscova cu privire la intentiile de pozitionare a rachetelor la frontierele tensionate din Europa de Est si cu privire la o posibila planificare de desfasurare de de noi arme cu raza lunga în regiune, a relatat agentia…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit DPA si AFP. "Nu avem intentia sa desfasuram astfel de…

- "N-am vazut niciun indiciu de vointa din partea Rusiei de a se conforma INF prin distrugerea acestor rachete inainte de 2 august, iar consecintele sunt extrem de grave in ce priveste controlul armamentelor", a declarat Stoltenberg in cadrul unei conferinte de presa, in finalul unui Consiliu NATO-Rusia.El…

- Tratatul INF, semnat de SUA si URSS in 1987, a interzis rachetele cu lansare de la sol capabile sa transporte focoase nucleare pe o distanta intre 500 si 5.500 de kilometri. In virtutea decretului care intra in vigoare de la semnarea sa, Rusia nu se mai conformeaza prevederilor tratatului. Decizia…

- Camera inferioara a legislativului rus, Duma, votase deja aceasta suspendare pe 18 iunie. Proiectul de lege pentru suspendarea participarii la tratat a fost prezentat legislativului de catre presedintele Vladimir Putin, care acum mai trebuie doar sa promulge actul normativ pentru ca acesta sa intre…

- Moscova are termen pâna pe 2 august sa se conformeze tratatului privind armele nucleare intermediare (INF), altfel, vor fi date “raspunsuri”, a aratat marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Vor fi luate în calcul masuri de catre aliați în timpul reuniunii miniștrilor…

- Duma de Stat din Rusia (camera inferioara a parlamentului federal) a aprobat marti proiectul de lege privind suspendarea participarii Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu SUA in 1987, informeaza EFE. Pe 2 februarie, presedintele rus, Vladimir Putin,…

- Duma de Stat din Rusia (camera inferioara a parlamentului federal) a aprobat marti proiectul de lege privind suspendarea participarii Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu SUA in 1987, informeaza EFE potrivit Agerpres. Pe 2 februarie, presedintele rus, Vladimir…