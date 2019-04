Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MIERCURI 10 APRILIE 2019. Jupiter intră retrograd 4 luni!

Astrele ne ajuta ! Faptul ca Jupiter intra in retrograd NU aduce acelasi tip de energie ca la Mercur retrograd. Jupiter retrograd aduce cu sine o promisiune incredibila in aer. In continuare ceva este posibil… [citeste mai departe]