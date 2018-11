Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea timp suplimentar pentru "intalniri utile" la summitul G20 daca omologul sau american, Donald Trump, a anulat intrevederea bilaterala, a comunicat joi seara Kremlinul, subliniind ca Washingtonul nu a instiintat oficial Moscova despre aceasta decizie informeaza…

- Președintele american Donald Trump a anulat intalnirea pe care o avea programata cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la Buenos Aires, unde se desfașoara summit-ul G20. Trump a luat aceasta decizie pentru ca rușii refuza sa elibere navele și marinarii reținuți in largul Crimeei.

- "Avand in vedere ca navele si marinarii nu au fost returnati Ucrainei de catre Rusia, am decis ca ar fi mai bine pentru toate partile implicate sa-mi anulez intalnirea programata", a scris Trump pe Twitter. Anuntul este facut la o ora dupa ce le transmisese reporterilor ca probabil se va intalni cu…

- Autoritatile au precizat dispozitivul de securitate din jurul centrului de congrese Costa Salguero, care va gazdui reuniunile G20 vineri, 30 noiembrie, si sambata, 1 decembrie. In plus, delegatiile straine vor face deplasarea cu 2.000 de membri ai propriilor forte de ordine, relateaza AFP. "Securitatea…

- Presedintele rus Vladimir Putin si vicepresedintele american Mike Pence au discutat principalele chestiuni care vor fi abordate in cursul intalnirii programate la Buenos Aires (Argentina) intre liderul de la Kremlin si omologul sau de la Casa Alba, relateaza agentia de presa Interfax, preluata de Reuters.

- Discutia telefonica vine in contextul inrautatirii disputei comerciale intre cele doua tari, cele mai mari economii ale lumii. "Tocmai am avut o discutie lunga si foarte buna cu presedintele chinez Xi Jinping. Am discutat despre multe subiecte, cu un accent special pe comert", a scris Trump…

- ''Daca vrei sa gasesti pe cineva care este responsabil de preturile crescande, Donald, trebuie sa te uiti in oglinda'', a afirmat Putin in cadrul unor declaratii transmise de catre agentia Tass. Intr-un mesaj postat pe Twitter luna trecuta, Trump a acuzat tari din Orientul Mijlociu, fara sa le specifice,…

- Cel puțin cinci persoane, inclusiv o mama și copilul ei, au murit în Carolina de Nord, pe masura ce furtuna tropicala Florence se deplaseaza încet prin Carolina de Nord și Carolina de Sud, au anunțat autoritațile locale, transmite postul CNN. Dupa ce a ajuns pe uscat ca un uragan de categoria…