Putin spune că SUA ar putea lansa rachete de croazieră din România Președintele Vladimir Putin a spus miercuri ca Statele Unite se afla în poziția de a desfașura o noua racheta de croaziera cu lansare terestra în România si Polonia, un scenariu pe care îl considera drept o amenintare la care Moscova trebuie sa reactioneze, informeaza Reuters.

Pentagonul a declarat luni ca a testat o racheta de croaziera cu configuratie conventionala care si-a atins tinta dupa mai mult de 500 km (310 mile) de zbor, primul test de acest tip de la încetarea tratatului istoric de dezarmare nucleara în aceasta luna.

Putin, care a vorbit în…

Sursa articol: hotnews.ro

