Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia poate juca un rol-cheie in Orientul Mijlociu deoarece are relatii bune cu Iranul si cu lumea araba, transmite duminica Reuters. Intr-un interviu acordat posturilor arabe, printre care si canalului saudit Al Arabiya TV, inaintea primei sale vizite in Arabia Saudita in mai bine de un deceniu, Putin a apreciat ca nimeni in Arabia Saudita sau in Emiratele Arabe Unite nu doreste o confruntare cu Iranul. Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Rusia lucreaza la o zona de liber schimb cu Israelul si Egiptul, similara celei dintre Rusia si Iran. Totodata,…