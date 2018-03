Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters.

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- Vladimir Putin a asigurat duminica, dupa ce a votat la un birou de votare din Moscova, ca va fi multumit cu orice scor care ii va permite sa fie reales pentru al patrulea mandat, relateaza AFP. Intrebat despre procentul de voturi pe care il considera satisfacator, presedintele rus a raspuns, conform…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, sambata, ca Londra ia in considerare noi masuri impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite si NATO ameninta Rusia si încearca sa blocheze, prin sanctiuni, dezvoltarea tarii, afirma presedintele Vladimir Putin, vorbind, în interviuri acordate jurnalistei NBC Megan Kelly înaintea scrutinului prezidential, despre

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa ii comunice aceste masuri, relateaza Reuters, citata de...

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Plajele din județul Constanța au fost luate cu asalt de infanteria marina romana și americana. Mașinile de lupta care pot sa mearga atat pe uscat, cat si pe mare au fost lansate la apa de pe o nava americana care a acostat la zece kilometri de țarm. Este cel mai important exercițiu la care vor participa…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a povestit ieri despre discuțiile pe care le-a avut in perioada mandatului cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Totodata, politicianul a sugerat ca Rusia nu ar mai avea niciun interes strategic legat de teritoriul intre Prut și Nistru. „Am discutat…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters. Acuzata…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare…

- Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres.

- SUA și NATO au criticat avertismentele lansate de președintele Vladimir Putin la adresa Occidentului și au atras atenția ca Moscova lanseaza o cursa a înarmarii, încalcând, în acest timp, tratatele semnate.

- Kremlinul a respins vineri orice idee ca si-ar dori sa relanseze o "cursa a inarmarilor" cu SUA, la o zi dupa discursul foarte ferm al presedintelui Vladimir Putin, in care el a laudat armele "invincibile" ale Rusiei, relateaza AFP. "Rusia nu are intentia de a se lansa intr-o cursa a inarmarilor", a…

- Heather Nauert, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, a declarat, joi, ca anuntul presedintelui rus Vladimir Putin cu privire noile arme ”invincibile” ale Rusiei denota faptul ca Moscova a incalcat tratatele internationale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ca raspuns la dezvoltarea sistemului de aparare antiracheta al SUA, Rusia va desfasura noi rachete nucleare, a anunțat joi președintele rus Vladimir Putin, in cadrul mesajului sau catre Adunarea Federala a Rusiei, scrie Radio Liberty. In timpul discursului lui Putin, in sala Adunarii Federale au fost…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca sanctiunile impuse Rusiei nu afecteaza doar Moscova, ci si interesele statelor din Uniunea Europeana, adaugand ca aceasta politica nu isi atinge obiectivele, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Un armistitiu umanitar de cinci ore decretat de Rusia in enclava rebela siriana Ghouta de Est, de langa Damasc, a inceput marti, la ora 07:00 GMT, pentru ca civilii sa poata parasi zona, vizata de o ofensiva intensa a fortelor regimului sprijinite de Moscova, relateaza Reuters si AFP. …

- Moscova s-a pronuntat sambata pentru desfasurarea unor convorbiri directe cu SUA in legatura cu situatia din Coreea de Nord, relateaza Reuters. ''Sunt sigur ca evolutiile dinamice ale actualei situatii din Peninsula Coreeana impun un dialog activ ruso-american pe acest subiect'',…

- Suedia are nevoie sa-si majoreze de cel putin doua ori bugetul militar pana in 2035 pentru ca tara sa fie bine aparata, sustine un raport al armatei, care invoca lipsa de scrupule a Rusiei de a recurge la forta in scopuri politice, transmite Reuters. Potrivit documentului, ce va fi inaintat…

- Rusia ar putea incerca sa influenteze rezultatul alegerilor nationale din Suedia din septembrie, daca autoritatile de la Moscova simt ca interesele lor strategice ar putea fi amenintate, a spus, joi, Serviciul de Securitate al Suediei, relateaza Reuters.

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut, joi, de politie cand iesea de la stomatolog, anunta presa rusa . Navalnii, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstratii antiguvernamentale din Rusia in ultimii ani, a fost retinut de politie si pe 29 ianuarie, in…

- O petiție falsa a fost publicata pe site-ul de profil al președintelui Federației Ruse. În documentul care ar fi inițiat de catre interlopul Grigore Caramalac, zis Bulgaru, se cere ca UTA Gagauz Yeri sa fie acceptata în componența Federației Ruse. Printre semnatari sunt indicați mai…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabușit in Rusia, dupa ce s-a prabușit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural. "Nu exista nicio sansa pentru a mai descoperi supravietuitori",…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor, relateaza…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 29 ianuarie si i-a spus liderului de la Kremlin ca Iranul incearca sa transforme Libanul intr-o mare baza de productie a rachetelor. Am scris despre ascensiunea puterii iraniene dupa infrangerea fortelor…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva "Raportului Kremlin, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata marti de SUA are valoarea 'zero', dar punerea in practica a legii respective este o masura discriminatorie fata de Rusia, a declarat premierul rus Dmitri Medvedev, al carui nume se regaseste pe lista respectiva, transmite…

- Politia rusa a fortat, duminica dimineata, intrarea in biroul din Moscova al liderului opozitiei, Alexei Navalnii, motivand ca ar fi primit informatii ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Alexei Navalnii a lansat, la…

- Roman Rubanov, un sustinator al lui Navalnii, a scris o retea de socializare ca politia a declarat ca doreste sa verifice informatiile potrivit carora in biroul din Moscova al opozantului rus s-ar afla o bomba.Sute de sustinatori ai lui Aleksei Navalnii participa duminica la proteste in…

- Cel putin 67% dintre rusi ar urma sa voteze in favoarea presedintelui in exercitiu Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, arata vineri un sondaj de opinie, informeaza agentia Xinhua. Sondajul, realizat de Fundatia de Opinie Publica din Moscova in perioada 20-21 ianuarie…

- Moscova este dispusa sa transfere partii ucrainene tehnica militara ramasa in Crimeea dupa ”unirea” peninsulei la Rusia, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, la o intalnire cu reprezentanții mass-media joi, 11 ianuarie. In același timp, șeful statului rus a afirmat ca tehnica militara in cauza…

- Consilierul prezidential american a declarat luna trecuta la Fundatia Jamestown ca SUA au dovezi ale ingerintelor ruse in campania pentru scrutinul prezidential din Mexic, se arata intr-o inregistrare postata sambata pe Twitter de un jurnalist de la cotidianul Reforma."Ati vazut deja semnele…

- Administratiile de la Ankara si Kremlin au semnat un contract in valoare de 2,5 miliarde de dolari in urma caruia Federatia Rusa va furniza Turciei sistemele de racheta sol-aer S-400. Acordul a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat…

- O fregata apartinand Marinei britanice a ”escortat” o nava de razboi rusa care se apropia de apele teritoriale britanice in ziua de Craciun, a anuntat Ministerul Apararii, un nou simptom al relatiilor tensionate intre Londra si Moscova, relateaza AFP. HMS St Albans a fost trimisa sambata in apropiere…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator intre Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters.Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul…

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Vizita facuta saptamana aceasta de presedintele sarb, Aleksandar Vucici, la Moscova, in cursul careia s-a intalnit cu presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, aduce din nou in atentie faptul ca Serbia continua sa oscileze intre Rusia si Occident.

- „In legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a persoanelor oficiale si oamenilor politici din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii oficiale la demersurile repetate ale autoritatilor moldovenesti pe marginea acestor…