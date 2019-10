Stiri pe aceeasi tema

- Moscova nu da vina pe presedintele american Donald Trump pentru ca nu reuseste sa imbunatateasca relatiile dintre SUA si Rusia, o promisiune facuta de liderul de la Casa Alba in timpul campaniei sale electorale, a declarat presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu acordat unor posturi de televiziune…

- "Stim ca, inclusiv in timpul precedentei sale campanii electorale, (Trump) s-a pronuntat in favoarea unei normalizari (a relatiilor SUA-Rusia), dar din nefericire acest lucru nu s-a intamplat deocamdata", a declarat Putin posturilor Al Arabiya, Sky News Arabia si RT Arabic. "Dar nu avem nicio pretentie…

- Kremlinul a spus vineri ca spera ca Washington nu va face publice detaliile confidențiale ale convorbirilor dintre președintele Vladimir Putin și omologul sau american, Donald Trump, relateaza Reuters. Comentariul a fost facut dupa ce potrivit unui avertizor de integritate Casa Alba ascunde înregistrari…

- Administrația prezidențiala a Statelor Unite a deblocat un ajutor militar în valoare de 250 de milioane de dolari pentru Ucraina, au informat joi senatorii americani, relateaza Mediafax care citeaza site-ul agenției Reuters. Fondurile au scopul de a ajuta Ucraina în criza privind separatiștii…

- Anterior, parlamentari din ambele partide - Republican si Democrat - reprezentate in Congresul SUA isi exprimasera nemultumirea fata de faptul ca fonduri aprobate de Congres erau blocate de Casa Alba. Senatorii au aflat ca administratia condusa de presedintele Donald Trump a deblocat ajutorul miercuri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca SUA sunt in prezent in masura sa desfasoare o noua racheta de croaziera cu lansare terestra in Romania si Polonia, un scenariu pe care il considera drept o amenintare la care Moscova trebuie sa reactioneze, informeaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua pe 19 august o vizita oficiala de lucru in Franta si se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, a anuntat marti Kremlinul, informeaza agentia EFE. Asta se intampla cu o zi inainte de intalnirea Klaus Iohannis - Donald Trump, de la Casa Alba,…

- Jerrold Nadler, liderul Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților din SUA, a declarat ca este de parere ca raportul întocmit de procurorul special Robert Mueller conține "dovezi substanțiale" ca președintele american Donald Trump a comis delicte și infracțiuni grave, informeaza agenția…