- Președintele in exercițiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), Miroslav Lajcak, a declarat joi ca situația din regiunea Donbas nu s-a imbunatațit inca, relateaza site-ul agenției Unian, conform Mediafax.Lajcak a declarat, in cadrul unei conferințe comune cu ministrul…

- Liderul chinez Xi Jinping a vizitat joi Kargazstanul vecin, in cadrul celor mai recente eforturi ale Chinei de a-si spori influenta in Asia Centrala. Xi a descris fosta republica sovietica drept un "bun vecin" in timpul discutiilor cu presedintele kargaz Sooronbai Jeenbekov, cu ocazia…

- Intalnirea a avut loc pe marginea summitului de securitate Eurasia la care presedintele rus Vladimir Putin era de asemenea asteptat. Summitul este organizat de Organizatia pentru Cooperare de la Shanghai, care include ca membri fondatori Kargazstanul, Rusia si China. In ultimii ani, China a promovat…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), organizatie neguvernamentala, apolitica, nationala si profesionala a judecatorilor si procurorilor, declarata ca fiind "de utilitate publica" prin HG nr. 530/21 mai 2008 - cu sediul in municipiul Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 53, sector 5, tel./fax.…

- Rusia a transmis partenerilor sai din Consiliul de Securitate un proiect de rezolutie care denunta ''politizarea continua'' a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) care a creat o echipa de anchetatori privind Siria, au afirmat surse diplomatice rusesti, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește…

- Pe 31 martie a avut loc scrutinul pentru alegerea președintelui in Ucraina. Cu aceasta ocazie, Adunarea Parlamentara a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (AP OSCE) a organizat Misiunea de observare a alegerilor din Ucraina, misiune la care au fost invitate parlamentele statelor participante…

- Deputatul social-democrat de Buzau Danut Pale a facut parte din Misiunea de observare a Adunarii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa pentru alegerile prezidentiale din Ucraina, care au avut loc pe 31 martie. „La Misiunea de observare a alegerilor din Ucraina au fost…

