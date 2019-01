Putin: Spre deosebire de Occident, eu nu pun Serbia să aleagă Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia respecta cursul aderarii la UE pe care l-a ales conducerea de stat sârba. Acesta a adaugat ca, spre deosebire de partenerii occidentali nu încearca sa puna Serbia în fata unei alegeri artificiale, respectiv sau sunteți cu Rusia sau sunteți cu UE. În Balcani avem mulți prieteni, dar Serbia este partenerul nostru strategic, a spus Putin, potrivit presei sârbe, citate de Rador.



"Nu voi ascunde faptul ca am fost surprinși de reacția destul de pasiva a Uniunii Europene în legatura cu decizia 'parlamentului'…

