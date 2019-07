Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a efectuat joi o vizita fulger in Italia, a declarat ca spera ca guvernul italian se va exprima in mod clar si consecvent in favoarea restabilirii relatiilor depline intre Uniunea Europeana si Rusia si ca va ajuta Bruxellesul sa se convinga ca sanctiunile UE…

- Vladimir Putin va ajunge in Italia si la Vatican pe 4 iulie. Președintele rus se va intalni cu omologul sau italian, Sergio Mattarella, cu premierul tarii gazda, Giuseppe Conte, si cu papa Francisc, a anuntat luni Kremlinul. Presedintia rusa a transmis ca Vladimir Putin va aborda cu inaltii oficiali…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca întâlnirea cu prim-ministrul britanic Theresa May în cadrul summitului G20 ar putea fi un prim pas în repararea relațiilor dintre Marea Britanie și Rusia, în urma disputei privind otravirea agentului rus Serghei Skripal, relateaza…

- Ucraina a anunțat marți intenția de a-și suspenda participarea la lucrarile Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) dupa decizia acesteia de a autoriza revenirea delegației ruse, scrie AFP."Decizia delegației ucrainene: oprirea participarii la lucrarile APCE cu excepția chestiunilor…

- Golunov a fost retinut joi in centrul Moscovei, cand mergea sa se intalneasca cu o sursa. In rucsacul sau au fost gasite droguri ilegale, au comunicat atat politia, cat si portalul de stiri online Meduza, pentru care lucra ziaristul. Un comunicat al politiei precizeaza ca la perchezitia locuintei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump in marja summitului G20 de la Osaka (Japonia) luna viitoare, informeaza TASS si Reuters. 'Ocazia cea mai apropiata, din cate am inteles eu, ar fi sa ne intalnim cu presedintele Trump in…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat sambata ca Moscova ia in considerare simplificarea procedurii de acordare a cetateniei ruse pentru toți ucrainenii, nu doar pentru cei care locuiesc in estul Ucrainei, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Presedintele in exercitiu al Ucrainei Petro Porosenko si presedintele ales Vladimir Zelenski au denuntat Rusia ca o forta de ocupatie in estul Ucrainei, dupa ce Moscova a decis sa simplifice procedurile de acordare de pasapoarte rusesti pentru locuitorii din Donetk si Lugansk, transmite Reuters.…