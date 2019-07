Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis o riposta "severa" dupa ce doi soldati ucraineni au fost ucisi si alti opt raniti in noaptea de joi spre vineri in Estul separatist al Ucrainei, transmite AFP. Doi soldati au fost ucisi in tiruri de artilerie in apropierea localitatii…

- ''Populatia din estul Ucrainei are nevoie de pace in cele din urma'', a declarat ministrul german de externe, Heiko Maas, inainte de vizita pe care o va intreprinde joi in Ucraina.Conflictul a izbucnit in urma cu cinci ani, cand Ucraina a inlaturat conducerea prorusa de la Kiev in vederea…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, i-au cerut marti presedintelui rus, Vladimir Putin, ca "Rusia sa faca gesturile necesare pentru a crea conditiile favorabile dialogului" in estul Ucrainei, a anuntat Palatul Elysee, transmite AFP. Cei doi lideri "au subliniat…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus sambata ca vrea sa știe poziția președintelui ucrainean ales, Volodimir Zelenski pe tema conflictului din estul Ucrainei, pentru ca oamenii sunt obosiți de conflict și așteapta o ințelegere de la noul lider de la Kiev, relateaza Reuters.

- Volodimir Zelenski le-a cerut astazi tarilor occidentale sa inaspreasca sanctiunile impotriva Moscovei, care a decis sa simplifice procedurile de acordare a pasapoartelor ruse pentru locuitorii din Donetk si Lugansk, regiuni separatiste din estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Ucraina conteaza…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski, castigatorul alegerilor prezidentiale din Ucraina, nu ar trebui sa dialogheze direct cu presedintele rus Vladimir Putin, ci cu medierea principalelor puteri occidentale, a declarat consilierul sau pe probleme militare, Ivan Aparsin, citat miercuri de agentiile…

- Noul președinte al Ucrainei ar putea recâștiga controlul asupra estului țarii controlata de separatiști în câteva luni și sa obțina combustibil ieftin și investiții majore din partea Rusiei, daca încheie un acord cu Moscova, a spus cel mai apropiat aliat al Kremlinului la Kiev,…