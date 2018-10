Putin si Trump s-ar putea intalni pe 11 noiembrie la Paris Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump s-ar putea intalni la Paris, pe 11 noiembrie, daca ambii lideri vor participa la un eveniment ce comemoreaza sfarsitul Primului Razboi Mondial, a informat vineri Ministerul rus de Externe.



Rusia e deschisa la dialog si este pregatita sa ia in considerare mai multe date si locatii pentru un al doilea summit intre cei doi lideri, a informat ministerul citat de Reuters.



Cotidianul Helsingin Sanomat a citat, miercuri, mai multe surse prezidentiale anonime care au sustinut ca Donald Trump si Vladimir Putin ar putea

