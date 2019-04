Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurari miercuri, la Moscova, in cadrul discutiilor cu presedintele Vladimir Putin, ca tara sa va continua sa atace tinte iraniene din Siria, pentru a preveni consolidarea influentei militare a Iranului in aceasta tara, transmite EFE. "Cea mai mare amenintare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este pregatita din punct de vedere militar sa reactioneze la o criza similara cu cea a Rachetelor din Cuba, din timpul Razboiului Rece, daca Statele Unite sunt atat de nesabuite incat sa provoace una de acest fel, informeaza

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat marti ca se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova in aceasta luna pentru discutii care se vor concentra asupra prezentei Iranului in Siria, informeaza DPA. "La 21 februarie voi merge din nou in Rusia, in urma discutiilor cu presedintele…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si...

- Putin i-a spus lui Dodon la inceputul intrevederii lor la Moscova: ''Desigur, in Rusia nu ne este indiferent cum se va forma parlamentul in Moldova''. Presedintele rus a amintit ca in prezent in Republica Moldova legislativul este cel care formeaza guvernul si de care depinde astfel ''in mare…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Potrivit președintelui rus, Moscova a trimis în decembrie Washingtonului propuneri privind menținerea Tratatului INF. Mai mult, Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita pentru un dialog serios cu Statele Unite cu privire la întreaga agenda strategica.…