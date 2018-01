Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri ca va extinde si la alte orase din nordul Siriei ofensiva in desfasurare a Turciei impotriva enclavei Afrin, pentru a elimina orice prezenta a unei militii kurde considerate drept organizatie terorista de catre Ankara, potrivit AFP. …

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis joi sa continue, pâna ce scopul va fi atins, ofensiva tarii sale din nordul Siriei contra unei militii kurde aliate a SUA, în timp ce tensiunile cu Washingtonul cresc, transmite AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat telefonic, marti, despre situatia din Siria, in conditiile in care Turcia desfasoara o operatiune militara in provincia siriana Afrin, a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a exprimat duminica speranta ca ofensiva lansata de Ankara in nordul Siriei impotriva unei militii kurde va fi incheiata ''in foarte scurt timp'', relateaza AFP. ''Cu voia lui Allah, vom incheia aceasta operatiune in foarte…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va decide personal cum sa raspunda la sancțiunile SUA in curs de pregatire in cadrul așa-numitului „raport Kremlinul“. O lista cu inalți oficiali ruși și oameni de afaceri apropiați de conducerea rusa ar trebui sa fie prezentata Congresului SUA cel tarziu pana pe 29…

- Presedintele rus Vladimir Putin constituie o amenintare grava la adresa Statelor Unite ale Americii si fata de care Donald Trump ramane insa pasiv, este concluzia unui raport publicat miercuri de membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii Externe din Senatul american, transmite AFP. Documentul…

- 'Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

- Biserica ortodoxa bulgara Sfantul Stefan din Istanbul, numita si ''Biserica de fier'', a fost redeschisa duminica in prezenta liderilor turc si bulgar, presedintele Recep Tayyip Erdogan laudand cu aceasta ocazie politica Ankarei fata de minoritatile religioase, relateaza France Presse.…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, potrivit News.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA.Citește și: Lovitura pentru…

- Turcia si Rusia colaboreaza pentru scoaterea a 500 de sirieni din provincia siriana Ghouta, potrivit unor declaratii facute duminica de presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters.Presedintele turc a declarat inainte de a pleca intr-o vizita oficiala in Sudan: „Exista aproximativ…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au reafirmat vineri, in cursul unei convorbiri telefonice, ca doresc sa lucreze in favoarea crearii unui stat palestinian, a anuntat Kremlinul, la o zi de la votul ONU care condamna recunoasterea americana a Ierusalimului drept…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au convenit, intr-o convorbire telefonica avuta joi, sa faca schimb de informatii cu privire la Coreea de Nord si sa coopereze asupra unor posibile initiative pentru rezolvarea crizei nord-coreene, a indicat vineri Kremlinul, potrivit…

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutând "sa lucreze împreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, într-un comunicat citat de Reuters.…

- Președinții Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și Rusiei, Vladimir Putin, au anunțat luni, la Ankara, organizarea unui apropiat summit in orașul Soci, pe litoralul rusesc al Marii Negre, pentru rezolvarea conflictului sirian, transmite agenția EFE. „Am vorbit despre Siria. Ne vom reintoarce in cel mai scurt…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au convenit, luni, ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului destabilizeaza situatia in Orientul Mijlociu, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintii Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si Rusiei, Vladimir Putin, au anuntat luni, la Ankara, organizarea unui apropiat summit in orasul Soci, pe litoralul rusesc al Marii Negre, pentru rezolvarea conflictului sirian, transmite agentia EFE."Am vorbit despre Siria. Ne vom reintoarce in…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au avertizat ca decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si planurile sale de a muta Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim vor pune in pericol pacea si stabilitatea…

- Presedintele rus Vladimir Putin va intreprinde luni o vizita la Ankara, pentru convorbiri cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, axate pe problema Siriei si a Ierusalimului, a anuntat vineri presedintia turca, informeaza AFP. Aceasta vizita survine, pe de o parte, in conditiile in care armata…

- Informația vine de la o sursa din cadrul camerei superioare a parlamentului rus, citata de agenția de presa RIA, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Noua entitați media americane, printre care Vocea Americii (''Voice of America'') și Radio Libertatea (''Radio Liberty''), vor fi incluse pe lista…

- Președintele rus Vladimir Putin a avut saptamana aceasta la Soci - stațiune pe coasta rusa a Marii Negre - mai multe intalniri cu tematica militara; seria actuala - a zecea la numar - a inceput chiar de luni printr-o reuniune cu conducerea Ministerului Apararii și reprezentanții complexului militar-industrial…

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat miercuri ca exista o "sansa reala" de a pune capat conflictului din Siria, subliniind insa ca pentru o solutie politica toate partile, inclusiv guvernul sirian, trebuie sa accepte compromisuri, relateaza AFP, dpa si Reuters."A aparut o sansa reala…

- Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca eforturile coordonate ale Moscovei, Ankarei si Teheranului au împiedicat dezintegrarea Siriei, iar actiunile militare împotriva teroristilor se apropie de final, relateaza site-ul agentiei Tass, preluat de Mediafax.ro.

- Președintele rus Vladimir Putin ii reunește miercuri, la Soci, pe omologii sai turc, Recep Tayyip Erdogan, și iranian, Hassan Rohani, pentru a 'lucra la reglementarea pe termen lung a conflictului sirian', cu cateva zile inaintea reluarii negocierilor la Geneva, transmite AFP. Prin acest…

- Președintele Cehiei, Milos Zeman, candidat la propria succesiune la alegerile prezidențiale din ianuarie, a lansat marți un apel 'sa se termine' cu sancțiunile economice europene împotriva Rusiei în urma crizei ucrainene și cu cele introduse de Moscova ca represalii, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul, relateaza AFP si Reuters. "Vladimir Putin a purtat…

- Trupele guvernamentale siriene controleaza in prezent peste 98% din teritoriul Siriei, a declarat marți președintele rus Vladimir Putin in timpul unei intrevederi cu omologul sau ceh Milos Zeman la Soci, celebra stațiune pe coasta rusa a Marii Negre, relateaza EFE și TASS. 'Mai mult din…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a primit, la Soci, pe liderul sirian Bashar al-Assad, pentru a discuta despre nevoia de a trece de la operațiuni militare la o soluție politica pentru conflictul din Siria, a anunțat Kremlinul.

- Donald Trump a declarat ca Putin este onest când neaga amestecul Rusiei în alegerile prezidentiale din 2016, declansând critici virulente din partea politicienilor si a serviciilor secrete. Aflat în turneu în Asia, presedintele american, Donald Trump, s-a întâlnit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a ajuns luni la Soci, in sud-vestul Rusiei, unde va discuta cu Vladimir Putin despre modalitatile de a avansa in incercarile de reglementare a conflictului sirian, a anuntat Kremlinul, citat de AFP.

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, sunt de acord pentru a spune ca "nu exista solutie militara" posibila razboiului in Siria, a anuntat sambata Kremlinul, citand un comunicat comun, potrivit AFP."Presedintii sunt de acord pentru a spune ca actualul conflict…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, joi, Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidențiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul...

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan se va afla in vizita in orașul rusesc Soci pe 13 noiembrie, iar in ziua urmatoare va merge in vizita in Kuweit, a anunțat luni cabinetul sau, relateaza Reuters. Vizita la Soci a președintelui turc va avea loc pe fondul apariției unor informații…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump ar trebui "sa gaseasca posibilitatea de a avea o discuție ampla", a apreciat sâmbata Kremlinul, cu o saptamâna înainte ca cei doi lideri sa participe

- Donald Trump a inceput turneul de 11 zile in Asia, pe fondul tensiunilor accentuate legate de testele nucleare ale Coreea de Nord. Turneul vine intr-o perioada de tensiuni accentuate in privinta programului nuclear si de rachete balistice desfasurat de catre Coreea de Nord. Trump este asteptat sa…