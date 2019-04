Putin şi Erdogan au proiecte promiţătoare privind rachetele S-400 Putin discuta cu Erdogan, la Kremlin, despre rachetele de tip S-400 si alte ”proiecte promitatoare” in vederea unei cooperari militare. In aceasta reuniune, la Kremlin, Putin a anuntat ca vrea sa discute despre ”obiective serioase vizand sa consolideze cooperarea militara si tehnica” intre Moscova si Ankara. ”Este vorba, in primul rand despre finalizarea realizarii contracului privid livrarea in Turcia a unor sisteme de aparare antiaeriana (de tip) S-400”, a subliniat el. ”Alte proiecte promitatoare legate de livrarea catre Turcia a unor echipamente ruse cu destinatie militara figureaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

